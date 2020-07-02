Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tamim muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Havice Şubesi, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği insani yardım çalışmalarını paylaştı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi, korona virüs önlemleri kapsamında ülkede mevcut sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş yapamayan ihtiyaç sahibi bazı ailelere ve bazı göçmen ailelere maddi yardımda bulunduğunu ve ayrıca ihtiyaç sahibi bazı ailelerin kiralarını ödediklerini açıkladı.

Havice Şubesi tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi 10 göçmen aileye maddi yardımda bulunduğu belirtildiği gibi 2 ailenin de kiralarının karşılandığı açıklandı. Öte yandan ihtiyaç sahibi bir ailenin, mahkeme karşısında beraati ortaya çıkan tutuklu yetim çocuğunu savunması için avukat masrafları Havice Şubesi tarafından karşılandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım faaliyetleri, korona virüsün ülkede yayılması ve şehirlere uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle aidatları kesilen göçmen ailelere ve ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım sunmayı hedefleyen Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin şubelerinin ve birimlerinin insani yardım çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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