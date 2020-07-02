Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden İslam Davetçisi, Aktivist Şeyh Hilmi Eminuddin bin Datu Muhammed Hasan (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 9 Zilkade 1441 – 30 Haziran 2020 Salı günü hayatını kaybeden Adalet ve Refah Partisi Önceki Şura Meclis Başkanı, Endonezya’da İslami hareketin öncülerinden, İslam Davetçisi, Aktivist Şeyh Hilmi Eminuddin bin Datu Muhammed Hasan (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah) Endonezya’nın Batı Cava şehrinde dünyaya geldi. İlköğretimi Bata Cava şehrinin sahil mıntıkasında tamamladı. 1965 yılında Bandung şehrinde ortaokulu bitirdi. 1968 yılında da liseyi bitirdi. Aynı sene Bandung şehrinde İktisat Fakültesine kaydoldu. Bandung şehrinde Merkez Bankasında eğitim aldı. Sonra babası İktisat Fakültesini bırakmasını ve dini ilimler okumasını tavsiye etti. Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah) babasının bu tavsiyesini dikkate alarak Medine’de İslam Üniversitesine kaydoldu ve şeriat ilimleri almaya başladı ve 1979 yılında mezun oldu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah)’ın başta genç cemiyetleri olmak üzere İslami cemiyetlerle bağlantılı olarak davet çalışmalarına başladığı belirtildikten sonra Cakarta’da üyesi olduğu Müslüman Öğrenciler Birliği’nde faaliyetler yürüttüğü vurgulandı. Daha sonra kendini tamamen davet çalışmalarına verdiği ifade edilen Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah)’ın Endonezya’da ve Endonezyanın dışında bazı dini kuruluşlarda kendisine teklif edilen mevkileri kabul etmeyi reddettiği ve daha sonra Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah)’ın Adalet ve Refah Partisi Şura Meclisi Başkanı olarak seçildiği açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah), Endonezya’da İslam şeriatının uygulanmasını talep eden meşhurlardan olan babasının duruşunun devamı olarak İslami duruşuyla tanınırdı. Onun bu tutumunun en belirginleri, Mescidi Aksa’ya ve Filistin’e destek vermesi, devamlı bunu takip etmesi, aynı şekilde 2003 yılında yayınlanan, Irak ehline destek vermek ve Amerika’nın Irak işgalini kabul etmemek için İslam ümmetinin alimlerinin ve davetçilerinin meşhur açıklamasına katılmasıdır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Hilmi Eminuddin’e geniş rahmetiyle rahmet etsin, davet ve ilmi çalışmalarından, duruş ve tavırlarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve hidayeti için çokça çalışan Rabbani davetçiler ve alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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