Irak’ın Gündeminden (02.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 51524’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2415 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 51524’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 107 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1507 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11378 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2415 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 173 vaka, Bağdat/Resafe 341 vaka, Bağdat/Kerh 235 vaka, Tıb şehri 42 vaka, Meysan muhafazası 93 vaka, Babil muhafazası 131 vaka, Erbil muhafazası 58 vaka, Necef muhafazası 165 vaka, Süleymaniye muhafazası 181 vaka, Kerbela muhafazası 115 vaka, Vasit muhafazası 123 vaka, Tamim muhafazası 75 vaka, Ninova muhafazası 20 vaka, Zi Kar muhafazası 252 vaka, Diyala muhafazası 68 vaka, Enbar muhafazası 8 vaka, Kadisiye muhafazası 185 vaka, Salahuddin muhafazası 38 vaka, Müsenna muhafazası 111 vaka ve Duhok muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 567685’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 107 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1507 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 51524, hayatını kaybedenleri sayısı 2050, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 26267’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Güneydoğusunda Boğulan Gencin Cesedi Çıkartıldı

Başkent Bağdat’ın güneydoğusundaki Dicle nehrinde bugün sabah saatlerinde boğulan bir gencin cesedi dalgıçlar tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehravan mıntıkası kapsamında Dicle nehrinde yüzerken boğulan 17 yaşlarındaki bir gencin cesedi dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

Başkent Bağdat’ın geçtiğimiz Pazar günü, şehrin kuzeyinde yer alan Şelaçiye mıntıkasında 2 depoda yangın çıkmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerbela Şehrinde Bir Baba 4 Çocuğunu Yakarak Öldürdü

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin kuzeyinde bir adamın bugün sabah saatlerinde 4 çocuğunu yakarak öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin kuzeyinde yer alan Askeri mıntıkasındaki El-Hur kazasında bir adam ailevi anlaşmazlıklarından dolayı bugün sabah saatlerinde 4 çocuğunu yakarak öldürdü.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçleri olay hakkında soruşturma başlatarak babayı tutukladıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden çocukları adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın güneyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Medain kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün, şehrin güneydoğusunda yer alan Nehravan mıntıkası kapsamında Dicle nehrinde yüzerken boğulan 17 yaşlarındaki bir gencin cesedinin dalgıçlar tarafından çıkartılmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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