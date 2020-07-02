İslam Davetçisi, Aktivist Şeyh Hilmi Eminuddin bin Datu Muhammed Hasan (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Adalet ve Refah Partisi Önceki Şura Meclis Başkanı, İslam Davetçisi, Aktivist Şeyh Hilmi Eminuddin bin Datu Muhammed Hasan (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 9 Zilkade 1441 – 30 Haziran 2020 Salı günü hayatını kaybeden Adalet ve Refah Partisi Önceki Şura Meclis Başkanı, Endonezya’da İslami hareketin öncülerinden, İslam Davetçisi, Aktivist Şeyh Hilmi Eminuddin bin Datu Muhammed Hasan (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah) Endonezya’nın Batı Cava şehrinde dünyaya geldi. İlköğretimi Bata Cava şehrinin sahil mıntıkasında tamamladı. 1965 yılında Bandung şehrinde ortaokulu bitirdi. 1968 yılında da liseyi bitirdi. Aynı sene Bandung şehrinde İktisat Fakültesine kaydoldu. Bandung şehrinde Merkez Bankasında eğitim aldı. Sonra babası İktisat Fakültesini bırakmasını ve dini ilimler okumasını tavsiye etti. Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah) babasının bu tavsiyesini dikkate alarak Medine’de İslam Üniversitesine kaydoldu ve şeriat ilimleri almaya başladı ve 1979 yılında mezun oldu.

Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah) başta genç cemiyetleri olmak üzere İslami cemiyetlerle bağlantılı olarak davet çalışmalarına başladı. Cakarta’da üyesi olduğu Müslüman Öğrenciler Birliği’nde faaliyetler yürüttü. Sonra kendini tamamen davet çalışmalarına verdi. Endonezya’da ve Endonezyanın dışında bazı dini kuruluşlarda kendisine teklif edilen mevkileri kabul etmeyi reddetti. Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah) daha sonra Adalet ve Refah Partisi Şura Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Şeyh Hilmi Eminuddin (rahimehullah), Endonezya’da İslam şeriatının uygulanmasını talep eden meşhurlardan olan babasının duruşunun devamı olarak İslami duruşuyla tanınırdı. Onun bu tutumunun en belirginleri, Mescidi Aksa’ya ve Filistin’e destek vermesi, devamlı bunu takip etmesi, aynı şekilde 2003 yılında yayınlanan, Irak ehline destek vermek ve Amerika’nın Irak işgalini kabul etmemek için İslam ümmetinin alimlerinin ve davetçilerinin meşhur açıklamasına katılmasıdır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Hilmi Eminuddin’e geniş rahmetiyle rahmet etsin, davet ve ilmi çalışmalarından, duruş ve tavırlarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve hidayeti için çokça çalışan Rabbani davetçiler ve alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

10 Zilkade 1441

1 Temmuz 2020

13 total views, 13 views today