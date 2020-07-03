Irak’ın Gündeminden (03.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 53708’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2184 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 53708’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 110 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1645 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11378 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2184 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 149 vaka, Bağdat/Resafe 445 vaka, Bağdat/Kerh 263 vaka, Tıb şehri 7 vaka, Meysan muhafazası 95 vaka, Babil muhafazası 62 vaka, Erbil muhafazası 80 vaka, Necef muhafazası 68 vaka, Süleymaniye muhafazası 179 vaka, Kerbela muhafazası 145 vaka, Vasit muhafazası 56 vaka, Tamim muhafazası 97 vaka, Ninova muhafazası 6 vaka, Zi Kar muhafazası 123 vaka, Diyala muhafazası 74 vaka, Enbar muhafazası 6 vaka, Kadisiye muhafazası 98 vaka, Salahuddin muhafazası 190 vaka, Müsenna muhafazası 41 vaka ve Duhok muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 567685’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1645 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 53708, hayatını kaybedenleri sayısı 2160, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 27912’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Tikrit Şehrinin Kuzeyinde Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 1 Ölü

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde dün ikindi saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Beyci kazasında yer alan bir mıntıkada yolun kenarına tuzaklanan bomba, dün ikindi saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracı geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta Eş Zamanlı Operasyon: 50 Vatandaş Tutuklandı

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri ve 50 vatandaşın bu operasyonlar kapsamında tutuklandığı ifade edildi.

Haber ajanslarında yer alan konuya ilişkin haberde ordu kuvvetlerinin, milli güvenliğin, istihbaratın ve Haşdi Şaabi milislerinin Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri ve 50 vatandaşın bu operasyonlar kapsamında tutuklandığı vurgulandı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneyinde yer alan Medain kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Tikrit Şehrinin Kuzeybatısında Patlama: Haşdi Şaabi Milislerinden 2 Subay Öldü

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeybatısında dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeybatısında yer alan Sıniyye nahiyesine bağlı El-Cezire mıntıkasındada yolun kenarına tuzaklanan bomba, dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracı geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden Muhammed Tame Şehmani ve Hüseyin Fadıl Miyahi adlı 2 subayın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının dün aynı şekilde Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Beyci kazasında yer alan bir mıntıkada yolun kenarına tuzaklanan bombanın, Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracı geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Aşiret Çatışması: 6 Ölü

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışması sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Şatra kazasına bağlı köylerden birinde bugün sabah saatlerinde aşiret çatışması meydana geldi. Söz konusu silahlı çatışma sonucunda 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bazı evlerde yangının meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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