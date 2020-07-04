Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Başkent Bağdat’ta yer alan Tarimiye kazasında yaşanan tutuklamalar hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1432 Sayılı Açıklama) Başkent Bağdat’ın Tarimiye Kazasında Yaşanan Tutuklamalar Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler, dün sabah saatlerinde Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda, köyün giriş ve çıkışları kapatıldıktan ve trafiğin de engellenmesinden sonra Tarimiye kazası halkından 50 kişi söz konusu güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Operasyon düzenleyen kuvvetler sivillere karşı çeşitli şiddet kullandı, hükümetin güvenlik güçlerine eşlik eden Asaib Ehlil Hak milisleri El-Abayici mıntıkasında Resul Camiini ve Maslahiye mıntıkasında El-Yakin Camiini istila etti. Bölge halkının kuşatmanın kaldırılması noktasında yaptığı çağrılarına rağmen kaza ikinci gününde de söz konusu kuvvetler tarafından kuşatılmaya devam ediyor.

Tarimiye kazasındaki halka uygulanan bu uygulamalar, kaza halkına daha önce uygulanan suç uygulamalarını hatırlatmakta, aynı şekilde El-Kazimi hükümetinin insanlara eziyet etme, hayatlarını yerle bir etme, onlara baskı kurma noktasında önceki hükümetlerden farklı olmadığını ve farklı da olmayacağını göstermekte, Irak’ı daha büyük krizlere sürüklemektedir. El-Kazimi hükümeti Irak’ın sorunlarına asla çözüm olmayacaktır, Irak’ı ve halkını cezalandırmaya devam edecektir. Milislerin işlediği bu suçlara katılan hakim partilerle ortaklığı, onu da bu insan hakları ihlallerinden sorumlu kılmaktadır.

Genel Sekreterlik

12 Zilkade 1441

03 Temmuz 2020

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