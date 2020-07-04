Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci ve Tarimiye Şubelerinin İnsani Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Beyci Şubesi ve Başkent Bağdat’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Tarimiye Şubesi, geçtiğimiz Haziran ayında düzenledikleri insani yardım kampanyalarını ve faaliyetlerini paylaştı. Söz konusu şubeler tarafından düzenlenen insani yardım kampanyaları, maddi yardım, gıda yardımı, hastaların tedavi ücretlerinin karşılanması, hastalara ilaçlardan tıbbi ihtiyaçların dağıtılması, göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımı içerdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi, kendi bünyelerinde kayıt altına aldıkları şehit, yetim, ihtiyaç sahibi ailelerden 15 aileye, her ay yaptıkları gibi bu ay da maddi yardımda bulundu. İnsani yardım çalışmalarını destekleyen bazı yardımseverlerin desteğiyle Beyci Şubesi, Salahuddin muhafazası göçmenlerinden 31 aileye gıda kolisi dağıttı. Aynı şekilde göçmenlerden 2 kişinin ameliyat masraflarını karşılayan Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi, yine Salahuddin muhafazası göçmenlerinden kronik hastalığa tutulan bazı hastaların ilaç ihtiyaçlarını karşıladı.

Diğer yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesi, geçtiğimiz Haziran ayında bazı insani yardım çalışmaları düzenledi. Bu bağlamda ülkede korona virüsün yayılması sonucunda sokağa çıkma yasağının kararlaştırılması ve bazı işlerin durması karşısında zor şartlar yaşayan göçmenlerin yükünü hafifletme hedefiyle Tarimiye Şubesi bazı göçmen ailelere maddi yardımda bulundu.

Bu bağlamda yardımların ulaştırıldığı aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve bünyesinde faaliyet gösteren şubelere, göçmenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere gösterdikleri ilgiden ve ulaştırdıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

HEYET Net

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