Irak’ın Gündeminden (04.07.2020)

Necef Şehrinin Kuzeydoğusunda Aşiret Çatışması: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Necef muhafazasının merkezi olan Necef şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde meydana gelen aşiret çatışması sonucunda bir kurşunun isabet ettiği bir çocuğun hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümetin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Necef şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ümmü Abbasiyat mıntıkasında dün öğle saatlerinde iki aşiret arasında silahlı çatışma meydana geldi. Söz konusu silahlı çatışma sonucunda bir kurşunun isabet ettiği küçük bir çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavganın müsebbiplerinden 7 kişiyi tutukladıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden çocuğun cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 56020’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2312 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 56020’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 102 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1688 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 12176 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2312 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 221 vaka, Bağdat/Resafe 485 vaka, Bağdat/Kerh 241 vaka, Tıb şehri 40 vaka, Meysan muhafazası 110 vaka, Babil muhafazası 195 vaka, Erbil muhafazası 73 vaka, Necef muhafazası 96 vaka, Süleymaniye muhafazası 177 vaka, Kerbela muhafazası 122 vaka, Vasit muhafazası 92 vaka, Tamim muhafazası 76 vaka, Ninova muhafazası 6 vaka, Zi Kar muhafazası 118 vaka, Diyala muhafazası 31 vaka, Enbar muhafazası 6 vaka, Kadisiye muhafazası 92 vaka, Salahuddin muhafazası 85 vaka, Müsenna muhafazası 48 vaka ve Duhok muhafazası 4 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 579861’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1688 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 56020, hayatını kaybedenleri sayısı 2262, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 29600’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Erbil ve Bağdat Şehirlerinde İki Farklı Olay: 5 Ölü 4 Yaralı

Erbil muhafazasının merkezi olan Erbil şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın ortasında boğularak hayatını kaybeden bir kişinin cesedi güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil şehrinin kuzeyinde yer alan Cevman kazasındaki Veze köyü yakınlarında bir araç dün akşam saatlerinde takla attı. Söz konusu kaza sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Ebu Nuas mıntıkasındaki Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden 20 yaşlarında bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı ifade edildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin güneyinde yer alan Medain kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehravan mıntıkası kapsamında Dicle nehrinde yüzerken boğulan 17 yaşlarındaki bir gencin cesedinin dalgıçlar tarafından çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinin Güneyinde Bir Polisin Cesedi, Evinde Bulundu

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde bir polisin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde bir polisin cesedi evinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, Ömer Halef Muhammed Hudayr adlı polisin Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil nahiyesinde Buveyr köyü sakinlerinden olduğunu açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının polisin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Erbil muhafazasının dün, şehrin en büyük çarşının içinde meydana gelen çatışmada biri subay 2 güvenlik görevlisinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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