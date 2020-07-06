Irak’ın Gündeminden (06.07.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Boğularak Can Veren Gencin Cesedi Çıkartıldı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Dicle nehrinde dün akşam saatlerinde boğularak hayatını kaybeden 30 yaşlarında bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Saide mıntıkası yakınlarında Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden 30 yaşlarında bir gencin cesedi önceki akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldı.

Kaynaklar, yüzmeye çalışırken boğulan gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın geçtiğimiz Cumartesi günü, şehrin güneydoğusunda yer alan Nehravan mıntıkası kapsamında Dicle nehrinde yüzerken boğulan 17 yaşlarındaki bir gencin cesedinin dalgıçlar tarafından çıkartılmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 60479’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2125 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 60479’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 105 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1940 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11711 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2125 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 137 vaka, Bağdat/Resafe 294 vaka, Bağdat/Kerh 158 vaka, Tıb şehri 9 vaka, Meysan muhafazası 100 vaka, Babil muhafazası 47 vaka, Erbil muhafazası 25 vaka, Necef muhafazası 159 vaka, Süleymaniye muhafazası 176 vaka, Kerbela muhafazası 146 vaka, Vasit muhafazası 86 vaka, Tamim muhafazası 41 vaka, Ninova muhafazası 16 vaka, Zi Kar muhafazası 357 vaka, Diyala muhafazası 65 vaka, Enbar muhafazası 16 vaka, Kadisiye muhafazası 159 vaka, Salahuddin muhafazası 91 vaka, Müsenna muhafazası 40 vaka ve Duhok muhafazası 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 579861’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 105 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1940 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 60479, hayatını kaybedenleri sayısı 2473, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 33017’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Bir Köye 3 Adet Havan Topu Düştü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde bir köye havan topları düşmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Sadiye nahiyesine bağlı Medan köyüne dün akşam saatlerinde 3 adet havan topu düştü. Söz konusu havan toplarının düşmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, havan toplarının düştüğü olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda El-Abara nahiyesine bağlı Zagniye Sagire köyünde bir bahçeye tuzaklanan bombanın patlaması sonucunda bir çiftçinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf havzası köylerinden birinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda yaşlı bir adamın ağır yaralandığı ifade edilirken, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi kapsamında Ebu Hanayir köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir polis unsurunun olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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