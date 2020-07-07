Irak’ın Gündeminden (07.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 62275’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1796 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 62275’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1724 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11519 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1796 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 122 vaka, Bağdat/Resafe 243 vaka, Bağdat/Kerh 117 vaka, Tıb şehri 7 vaka, Meysan muhafazası 67 vaka, Babil muhafazası 67 vaka, Erbil muhafazası 25 vaka, Necef muhafazası 88 vaka, Süleymaniye muhafazası 176 vaka, Kerbela muhafazası 138 vaka, Vasit muhafazası 47 vaka, Tamim muhafazası 88 vaka, Ninova muhafazası 15 vaka, Zi Kar muhafazası 183 vaka, Diyala muhafazası 61 vaka, Enbar muhafazası 16 vaka, Kadisiye muhafazası 111 vaka, Salahuddin muhafazası 73 vaka, Müsenna muhafazası 86 vaka ve Duhok muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 579861’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1724 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 62275, hayatını kaybedenleri sayısı 2567, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 34741’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Güvenlik Uzmanı Hişam El-Haşimi Suiakst Sonucu Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Güvenlik Uzmanı Hişam El-Haşimi’nin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Zeyyune mıntıkasında Güvenlik Uzmanı Hişam El-Haşimi evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Söz konusu Hişam El-Haşimi hastaneye nakledildikten sonra hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin kuzeyinde yer alan Saide mıntıkası yakınlarında Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden 30 yaşlarında bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartılmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehravan mıntıkası kapsamında Dicle nehrinde yüzerken boğulan 17 yaşlarındaki bir gencin cesedinin dalgıçlar tarafından çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Şakrak mıntıkası yakınlarında güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Sadiye nahiyesine bağlı Medan köyüne 3 adet havan topu düşmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu havan toplarının düşmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

HEYET Net

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