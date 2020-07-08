Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe Profesörü Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Felsefe Profesörü Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah)’ın vefatı hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 29 Şevval 1441 – 21 Haziran 2020 Pazar günü, 86 yaşında hayatını kaybeden Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Felsefe Profesörü Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah)’ın vefat etmesi dolayısıyla taziyelerimizi bildiririz.

Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah) 1934 yılında Başkent Bağdat’ın Kerh bölgesinde dünyaya geldi. Bu bölgede yetişti ve okullarında okudu. Daha sonra Şeriat Fakültesinde lisansını tamamladı. Daha sonra 1975 yılında Mısır’da Kahire Üniversitesinde Daru’l Ulum Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinin adı “Tefsiru Hakaiki Tefsir Li Ebi Abdurrahman Es-Sulemi: Dirase ve Tahkik” idi. Ardından Bağdat Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesinde doktorasını tamamladı. Doktora tezinin adı “El-Fikru Es-Sufi: Ard, Tahlil ve Nakd” idi.

Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah) Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde uzun bir süre akademisyen olarak çalıştı, onlarca yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetti. Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah) mütevazı oluşuyla, güzel ahlakıyla ve ilim talebelerine karşı umuşak davranışıyla biliniyor.

Allah (azze ve celle) Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti’ye geniş rahmetiyla rahmet etsin, yaptığı ve sunduğu çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini ilmi tebliğ eden, mertebesini koruyan, onu yüceltmeye çalışan kimselerle doldursun.

Genel Sekreterlik

13 Zilkade 1441

04 Temmuz 2020

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