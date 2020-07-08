Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe Profesörü Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 29 Şevval 1441 – 21 Haziran 2020 Pazar günü, 86 yaşında hayatını kaybeden Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Felsefe Profesörü Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah)’ın vefat etmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah) 1934 yılında Başkent Bağdat’ın Kerh bölgesinde dünyaya geldi. Bu bölgede yetişti ve okullarında okudu. Daha sonra Şeriat Fakültesinde lisansını tamamladı. Daha sonra 1975 yılında Mısır’da Kahire Üniversitesinde Daru’l Ulum Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinin adı “Tefsiru Hakaiki Tefsir Li Ebi Abdurrahman Es-Sulemi: Dirase ve Tahkik” idi. Ardından Bağdat Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesinde doktorasını tamamladı. Doktora tezinin adı “El-Fikru Es-Sufi: Ard, Tahlil ve Nakd” idi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah)’ın Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde uzun bir süre akademisyen olarak çalıştığı, onlarca yüksek lisans ve doktora tezlerini yönettiği belirtildikten sonra Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti (rahimehullah) mütevazı oluşuyla, güzel ahlakıyla ve ilim talebelerine karşı yumuşak davranışıyla bilindiği ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Dr. Selman Nasif Casim Et-Tikriti’ye geniş rahmetiyla rahmet etsin, yaptığı ve sunduğu çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini ilmi tebliğ eden, mertebesini koruyan, onu yüceltmeye çalışan kimselerle doldursun.”

HEYET Net

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