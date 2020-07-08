Irak’ın Gündeminden (08.07.2020)

Başkent Bağdat’ta Hükümet Hapishanesinde Ağır İşkence Gören Tutuklu Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ta yer alan Müsenna Havaalanı Askeri İstihbarat Hapishanesinde 2 gün önce tutuklanan Ahmed Hadi Duleymi adlı bir vatandaşın gördüğü ağır işkenceler sonucunda dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Ahmed Hadi Duleymi’yi Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasındaki Suk Şuyuh mıntıkasında tutukladıktan 2 gün sonra akrabalarına teslim etmek için akrabalarıyla iletişim kurdu. Ahmed Hadi Duleymi’nin yakınlarının onu hemen hastaneye götürdüğü ancak Ahmed Hadi Duleymi’nin ciğerleri bittiğinden dolayı hastanede vefat ettiği kaynaklar tarafından ifade edildi. Kaynaklar Ahmed Hadi Duleymi’nin evli ve çocukları olduğuna dikkat çekti.

Tarimiye halkı, Ahmed Hadi Duleymi adlı vatandaşın ev eşyaları satılan bir mağazada çalıştığını, 2 gün önce gerçeği yansıtmayan suçlamalarla güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından tutuklandığını açıkladı.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Operasyonlarına Devam Ediyor: 10 Vatandaş Tutuklandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 10 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 10 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 64701’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2426 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 64701’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 118 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1511 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11813 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2426 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 137 vaka, Bağdat/Resafe 241 vaka, Bağdat/Kerh 436 vaka, Tıb şehri 41 vaka, Meysan muhafazası 89 vaka, Babil muhafazası 172 vaka, Erbil muhafazası 137 vaka, Necef muhafazası 43 vaka, Süleymaniye muhafazası 172 vaka, Kerbela muhafazası 75 vaka, Vasit muhafazası 27 vaka, Tamim muhafazası 66 vaka, Ninova muhafazası 15 vaka, Zi Kar muhafazası 162 vaka, Diyala muhafazası 62 vaka, Enbar muhafazası 18 vaka, Kadisiye muhafazası 49 vaka, Salahuddin muhafazası 426 vaka, Müsenna muhafazası 43 vaka ve Duhok muhafazası 15 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 624420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 118 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1511 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 64701, hayatını kaybedenleri sayısı 2685, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 36252’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Bir Köye 10 Adet Havan Topu Düştü: 5 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir köye 10 adet havan topunun dün akşam saatlerinde düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Behrez nahiyesine bağlı Cedid köyüne dün akşam saatlerinde 10 adet havan topu düştü. Söz konusu havan toplarının düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, havan toplarının düştüğü olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra havan toplarını atan kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Şakrak mıntıkası yakınlarında güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Boğularak Can Veren Vatandaşın Cesedi Çıkartıldı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Dicle nehrinde dün akşam saatlerinde boğularak hayatını kaybeden bir vatandaşın cesedi güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Ed-Devr kazası yakınlarında Dicle nehrinde dün akşam saatlerinde bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti. Söz konusu vatandaşın cesedi güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa naklettiklerini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Salahuddin muhafazasının aynı şekilde dün akşam, Tikrit şehrinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda vatandaşlardan 10 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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