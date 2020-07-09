Irak’ın Gündeminden (09.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 67442’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2741 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 67442’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1627 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 12807 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2741 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 254 vaka, Bağdat/Resafe 258 vaka, Bağdat/Kerh 363 vaka, Tıb şehri 206 vaka, Meysan muhafazası 90 vaka, Babil muhafazası 43 vaka, Erbil muhafazası 184 vaka, Necef muhafazası 126 vaka, Süleymaniye muhafazası 384 vaka, Kerbela muhafazası 125 vaka, Vasit muhafazası 144 vaka, Tamim muhafazası 117 vaka, Ninova muhafazası 15 vaka, Zi Kar muhafazası 113 vaka, Diyala muhafazası 60 vaka, Enbar muhafazası 26 vaka, Kadisiye muhafazası 126 vaka, Salahuddin muhafazası 134 vaka, Müsenna muhafazası 46 vaka ve Duhok muhafazası 25 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 624420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1627 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 67442, hayatını kaybedenleri sayısı 2779, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 37879’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Kerbela Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin ortasında dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin ortasında yer alan El-Huseyni hastanesi yakınlarında dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu öldürülen kişinin motosiklet tamircisi olduğunu açıkladıktan sonra cinayetin kimler tarafından işlendiğini ortaya çıkartmak ve katillerin adalet karşısına çıkartılması için özel bir birim kurulduğunu açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerkük Şehrinin Güneybatısında Boğularak Can Veren 2 Gencin Cesedi Çıkartıldı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan nehirde boğularak hayatını kaybeden 2 gencin cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümete bağlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Kerkük şehri ile Havice arasında yer alan bir nehirde boğulmasından 6 gün sonra bir gencin cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldı. Kaynaklar, çıkartılan cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Öte yandan Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan El-Abbasi nahiyesi halkından bir gencin dün akşam saatlerinde Havice kazası yakınlarındaki nehirden cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından açıklandı.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Bir Depoda Büyük Bir Yangın Meydana Geldi

Başkent Bağdat’ın ortasında bugün öğle saatlerinde tahmini 1000 m2’lik bir inşaat malzemeleri ve boya deposunda büyük bir yangının meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Sivil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Başkent Bağdat’ın ortasında inşaat malzemelerin ve boyaların bulunduğu bir depoda büyük bir yangın meydana geldi. Kaynaklar, olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri ve itfaiye araçlarının bankanın da bulunduğu yakın binalarına yangının sıçramaması için ateşi kontrol altına aldıkları ve suyla karıştırılmış köpük kullanarak yangının etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiğini ve güvenlik güçleri tarafından hangi sebepten dolayı yangın çıktığı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, Başkent Bağdat’ta yer alan Müsenna Havaalanı Askeri İstihbarat Hapishanesinde 2 gün önce tutuklanan Ahmed Hadi Duleymi adlı bir vatandaşın gördüğü ağır işkenceler sonucunda hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Süleymaniye Muhafazasındaki Kermiyan Hapishanesinde 48 Kişide Korona Virüs Tespit Edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yer alan Süleymaniye muhafazasındaki Kermiyan Sağlık Müdürlüğü, hapishane tutuklularından 48 kişide korona virüs tespit edildiği ve bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Haber ajanslarının Kermiyan Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Süleymaniye muhafazasının güneyinde yer alan Kermiyan Hapishanesi tarafından mahkumlar arasında korona virüs şüphelilerin bulunduğu bildirildi. Bu bilgi üzerine sağlık ekiplerimiz mahkumlar arasında korona virüs testleri yapmaya başladı.”

Kermiyan Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Test sonuçlar, söz konusu hapishanede 48 kişiye korona virüsün bulaştığını gösterdi. Kermiyan hapishanesinde korona virüse yakalanan mahkumlar için bir salon hazırlandı ve söz konusu korona virüs hastalarının halleri sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutulacaktır.”

HEYET Net

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