Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Garib kazasında yer alan El-Hasve mıntıkasında Enbarlı bir ailenin hükümet kuvvetleri tarafından tutuklanması hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(Basın Açıklaması) Ebu Garib Kazasındaki El-Hasve Mıntıkasında Enbarlı Bir Ailenin Tutuklanması Hakkında Açıklama

Hükümete bağlı güvenlik güçleri, Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasındaki El-Hasve mıntıkasında akrabaları terör suçundan aranması bahanesiyle 1 kadın ve hukuki ergenliğin altında 4 çocuktan oluşan aileyi tutukladı. Ailenin Enbar muhafazasından olduğu uzun yıllardan beri El-Hasve mıntıkasında ikamet ettikleri bilinmesine rağmen.

Kötü bir üne sahip terör kanunu adı altında insanların tutuklanması, korkutulması, bu yöntemle tutuklama yoluna gidilmesi, kargaşa ortamı oluşturmak ve mezhepçiliği yaymak için hastalıklı hedeflerine ulaşmak amacıyla yıkım politikalarını en kötü şekilde uygulayan önceki Nuri Maliki hükümetinin kullandığı yöntemden farksızdır. El-Kazimi hükümetinin Irak halkından kadınları ve çocukları hedef alan bu düşük fiillerde Nuri Maliki hükümetinin adımlarını takip ettiği görülmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Medya Birimi, yaşanan bu olayın ve aynı zamanda Tarimiye kazasının muhasara altında tutulmasının kaos ortamı oluşturma, masum insanlara karşı hiçbir gerçekliği olmayan suçlamalarla insan hakları ihlalleri işleyen milislerin musallat kılınması yolunda yürüdüğüne açık bir şekilde delalet etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi, güvenlik güçleri tarafından tutuklanan söz konusu ailenin biran önce serbest bırakılmasını ve kışkırtıcı bu fiillerde devam edilmesine son verilmesini talep etmektedir.

Medya Birimi

14 Zilkade 1441

05 Temmuz 2020

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