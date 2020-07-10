Basra Muhafazasında 2 Farklı Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir vatandaşın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra şehrinin kadim mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 12 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan bir mıntıkada dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan benzer bir açıklamaya göre Basra şehrinde yer alan kadim mıntıkada dün akşam saatlerinde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 12 yaşlarında bir çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu saldırganların saldırının akabinde kayıplara karıştığı aktarılırken olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden çocuğun cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerbela muhafazasının dün, Kerbela şehrinin ortasında yer alan El-Huseyni hastanesi yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kişiye silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda şahsın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Kaynaklar, söz konusu öldürülen kişinin motosiklet tamircisi olduğunu açıkladıktan sonra cinayetin kimler tarafından işlendiğini ortaya çıkartmak ve katillerin adalet karşısına çıkartılması için özel bir birim kurulduğunu açıkladı. Tüm bu olayların, hükümetin başarısızlığı, güvenliği sağlayamaması, sivilleri koruyamaması ve İran’a yakın hükümet milislerinin mezhep temelli işledikleri bazı suçlarda parmaklarının bulunması gölgesinde Irak’ın tüm şehir ve muhafazalarında güvenlik ve istikrarın kalmadığına işaret etmektedir.

HEYET Net

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