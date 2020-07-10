Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü: HEYET Siyonist İlhak Planların Her Türlüsüne Karşıdır

Filistin El-Yevm kanalının yayınladığı “İslam’ın Gölgesinde” adlı programa Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani konuk oldu. Bu bağlamda Dr. Abdulhamit El-Ani Filistin meselesi hakkında son gelişmelere değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani, video konferans yöntemiyle katıldığı söz konusu programda konuşmasının başında Iraklıların Amerika işgaline karşı duruşlarında Filistinlilerin mücadelesinden ve cihadından ilham aldıklarını vurguladı. Bugün İslam ümmetinin üzerine düşen evlatlarını sabır ve sebat etmede, mukaddesatını korumada Filistinlilerin örnekliğinde yetiştirmeleridir, ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dr. Abdulhamit El-Ani, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Filistin meselesine bakışının, Filistinli halkın Siyonistlere karşı direnişine ve mücadelesine destek verişinin açık olduğunu ifade ettikten sonra “Irak Müslüman Alimler Heyeti, Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa meselesine destek vermenin vacip olduğunu İslam ümmetine devamlı bir şekilde hatırlatmaktadır.” sözlerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek bir safta çalışmak, yan meselelerle iştigal etmekten vaz geçip ümmetin tüm meselelerinin bağı sayılan Filistin meselesine odaklanmak meşrepleri farklı olsa da tüm alimlerin ve Müslümanların üzerine vaciptir.”

Filistin El-Yevm kanalının yayınladığı “İslam’ın Gölgesinde” adlı programa konuk olan Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani konuşmasının sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Siyonist projelerinin tamamına karşı olduğunu ve Müslüman Filistin topraklarında gevşek davranılan girişimlerin karşısında durma noktasında hiçbir çabadan geri durmadığını vurguladı.

“İslam’ın Gölgesinde” adlı programa, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri ve Katar Üniversitesinden Vasfi Aşur Ebu Zeyd gibi Filistin’in içinden ve dışından konuklar katıldığı gibi Kudüs ve Filistin’den başka alimler de konuk oldu.

HEYET Net

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