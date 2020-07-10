Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 69612’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2170 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 69612’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 103 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1623 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11809 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2170 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 131 vaka, Bağdat/Resafe 292 vaka, Bağdat/Kerh 308 vaka, Tıb şehri 38 vaka, Meysan muhafazası 90 vaka, Babil muhafazası 93 vaka, Erbil muhafazası 57 vaka, Necef muhafazası 88 vaka, Süleymaniye muhafazası 208 vaka, Kerbela muhafazası 141 vaka, Vasit muhafazası 137 vaka, Tamim muhafazası 113 vaka, Ninova muhafazası 22 vaka, Zi Kar muhafazası 49 vaka, Diyala muhafazası 86 vaka, Enbar muhafazası 22 vaka, Kadisiye muhafazası 145 vaka, Salahuddin muhafazası 21 vaka, Müsenna muhafazası 100 vaka ve Duhok muhafazası 29 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 624420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 103 kişinin hayatını kaybettiğini ve Başkent Bağdat 413, Zi Kar 150, Meysan 147, Vasit 131, Necef 102, Erbil 101, Basra 100, Babil 99, Kadisiye 95, Kerbela 76, Diyala 74, Tamim 51, Süleymaniye 34, Salahuddin 23, Ninova 15, Enbar 7, Duhok 5 olmak üzere 1623 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 69612, hayatını kaybedenleri sayısı 2882, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 39502’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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