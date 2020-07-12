Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Cezayir direnişi şehitlerinin kalıntılarının 170 yıl sonra Fransa’dan geri alınması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1433 Sayılı Açıklama) Cezayir Direnişi Şehitlerinin Kalıntılarının 170 Yıl Sonra Fransa’dan Geri Alınması Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Direnişin fedakarlıkları ne kadar büyük, sebatın eserleri ne kadar yüce olursa olsun bu ikisi, işgalden ve etkilerinden kurtulmanın tek yolu olarak kalmaya devam etmektedir. Aynı zamanda üstünden zaman geçerse geçsin işgalcilerden haklarını geri alma yoludur; işgalcinin iradesine boyun eğmeyerek, projelerine alet olmayarak, amaçları için yarışmayarak, makamlarıyla meşgul olmayarak, vaatlerine itibar etmeyerek…

Büyük fedakarlıklarla ve şehitlerinin yüksek sayısıyla bilinen Cezayir halkı, bu manalara, sebat ruhuna, direncin devamlılığına tekrardan kıymetini kazandırmıştır. Yıllarca süren müzakerelerin ardından Fransa işgaline karşı savaşan 500 kişinin kalıntısından Cezayir devrimi komutanlarından ve mücahitlerinden 24 kahramanın kalıntısını geri alabilmiştir. Bu kalıntılardan 36’sı, Fransa işgaline karşı savaşırken şehit olan Cezayir direnişi komutanlarından 36 kişinin kafatasını oluşturmaktadır. Fransa söz konusu şehitlerin kalıntılarını, Fransa işgal kuvvetleri tarafından öldürüldükten ve 1849 yılında kafaları kesildikten sonra 170 yıldır Paris’te İnsan Müzesi adını verdiği bir müzede korumaktadır. Fransa işgali Cezayir halkına karşı en kötü suçları işlemiş, bu suçlarını şehitlerin cesetlerini cezalandırarak ve onları defnetmeyerek daha fazla artırmış ve deniz aracılığıyla naklettiği bu kafataslarını müzelerde sergilemiştir.

Bu suçlarla, kötü fiillerle ve bunların dışındaki şeylerle sonuçlanan nefret kültürü, batı tarafından kutlanmaktadır. Bunu savunan yazarlar ve aydınlar, saygı görmeye devam etmektedir. İslamofobi problemi gölgesinde bu kişilerin İslam ve Arap nefret kampanyaları bir yol olarak tutulmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Fransa Arap ve Müslüman ülkelerdeki liderlerin ve mücahitlerin kafalarından oluşturduğu müzeleri, zevk ve sevinç izlencesi kılmaktadır.

2003 yılında savaşın meydana gelmesi ve işgalin başlamasından itibaren bu suçların benzerini yaşayan Irak’ta bizlerden, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Müslüman Cezayir halkına, değerli devrimlerine ve devam eden fedakarlıklarına selam olsun. Cezayir halkı şuanda, genel bir kutlamaya birlikte defnedilecek şehitlerin geri getirilmesinin sevincini yaşamaktadır. Her yerde işgalcilerin aldattığı özgürlük, eşitlik ve insan hakları sloganlarını da onlarla birlikte defnedeceklerdir. Bu işgalciler, tarihlerimizi ve servetlerimizi çekip almak ve sonra da onlarca yılın ardından kafataslarını geri vermek için halklarımızı aldatmaya ve akıllarımızı işgal etmeye devam etmektedirler.

Genel Sekreterlik

14 Zilkade 1441

05 Temmuz 2020

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