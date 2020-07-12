Irak Müslüman Alimler Heyeti, Şehitlerinin Geri Gönderilmesi Sevinci Yaşayan Cezayir Halkına, Devrimlerine ve Fedakarlıklarına Selam Yolladı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Cezayir direnişi şehitlerinin kalıntılarının 170 yıl sonra Fransa’dan geri alınması hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Direnişin fedakarlıkları ne kadar büyük, sebatın eserleri ne kadar yüce olursa olsun bu ikisi, işgalden ve etkilerinden kurtulmanın tek yolu olarak kalmaya devam etmektedir. Aynı zamanda üstünden zaman geçerse geçsin işgalcilerden haklarını geri alma yoludur; işgalcinin iradesine boyun eğmeyerek, projelerine alet olmayarak, amaçları için yarışmayarak, makamlarıyla meşgul olmayarak, vaatlerine itibar etmeyerek…”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada büyük fedakarlıklarla ve şehitlerinin yüksek sayısıyla bilinen Cezayir halkının, bu manalara, sebat ruhuna, direncin devamlılığına tekrardan kıymetini kazandırmış olduğu vurgulandıktan sonra açıklamada yıllarca süren müzakerelerin ardından Fransa işgaline karşı savaşan 500 kişinin kalıntısından Cezayir devrimi komutanlarından ve mücahitlerinden 24 kahramanın kalıntısını geri aldığı ifade edildi. Bu kalıntılardan 36’sı, Fransa işgaline karşı savaşırken şehit olan Cezayir direnişi komutanlarından 36 kişinin kafatasını oluşturmakta olduğu açıklandıktan sonra Fransa’nın söz konusu şehitlerin kalıntılarını, Fransa işgal kuvvetleri tarafından öldürüldükten ve 1849 yılında kafaları kesildikten sonra 170 yıldır Paris’te İnsan Müzesi adını verdiği bir müzede koruduğu belirtildi. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra “Fransa işgali Cezayir halkına karşı en kötü suçları işlemiş, bu suçlarını şehitlerin cesetlerini cezalandırarak ve onları defnetmeyerek daha fazla artırmış ve deniz aracılığıyla naklettiği bu kafataslarını müzelerde sergilemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada bu suçlarla, kötü fiillerle ve bunların dışındaki şeylerle sonuçlanan nefret kültürünün, batı tarafından kutlanmaktaolduğu vurgulandı. Bunu savunan yazarlar ve aydınların, saygı görmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada “İslamofobi problemi gölgesinde bu kişilerin İslam ve Arap nefret kampanyaları bir yol olarak tutulmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Fransa Arap ve Müslüman ülkelerdeki liderlerin ve mücahitlerin kafalarından oluşturduğu müzeleri, zevk ve sevinç izlencesi kılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “2003 yılında savaşın meydana gelmesi ve işgalin başlamasından itibaren bu suçların benzerini yaşayan Irak’ta bizlerden, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Müslüman Cezayir halkına, değerli devrimlerine ve devam eden fedakarlıklarına selam olsun. Cezayir halkı şuanda, genel bir kutlamaya birlikte defnedilecek şehitlerin geri getirilmesinin sevincini yaşamaktadır. Her yerde işgalcilerin aldattığı özgürlük, eşitlik ve insan hakları sloganlarını da onlarla birlikte defnedeceklerdir. Bu işgalciler, tarihlerimizi ve servetlerimizi çekip almak ve sonra da onlarca yılın ardından kafataslarını geri vermek için halklarımızı aldatmaya ve akıllarımızı işgal etmeye devam etmektedirler.”

Açıklamanın tam metni için lütfen tıklayın

HEYET Net

23 total views, 23 views today