Irak’ın Gündeminden (12.07.2020)

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Operasyonlarına Devam Ediyor: 11 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 11 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 11 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 75194’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2734 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 75194’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 96 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1699 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11809 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2734 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 121 vaka, Bağdat/Resafe 397 vaka, Bağdat/Kerh 423 vaka, Tıb şehri 168 vaka, Meysan muhafazası 88 vaka, Babil muhafazası 195 vaka, Erbil muhafazası 70 vaka, Necef muhafazası 180 vaka, Süleymaniye muhafazası 131 vaka, Kerbela muhafazası 121 vaka, Vasit muhafazası 139 vaka, Tamim muhafazası 138 vaka, Ninova muhafazası 22 vaka, Zi Kar muhafazası 236 vaka, Diyala muhafazası 67 vaka, Enbar muhafazası 6 vaka, Kadisiye muhafazası 60 vaka, Salahuddin muhafazası 148 vaka, Müsenna muhafazası 14 vaka ve Duhok muhafazası 10 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 624420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1699 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 75194, hayatını kaybedenleri sayısı 3055, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 43079’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Haşdi Şaabi Milisleri Komutanının Aracı Hedef Alındı: 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden bir komutan ile beraberindeki bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kırsalındaki bir yol ayrımında Haşdi Şaabi milisleri komutanlarından birinin aracını hedef alan bir patlama dün akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milisleri komutanı ile beraberindeki bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiği bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Diyala Operasyon Bölgesi kapsamındaki Cisr Narin mıntıkasında meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi bileşenlerinden Türkmen grubundan 6 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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