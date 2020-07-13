Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Musul savaşının üstünden 3 yıl geçmesine binaen bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1434 Sayılı Açıklama) Musul Savaşının Üstünden 3 Yıl Geçmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Musul savaşının son bulmasının ve hakim partilerin, milislerin ve diğer siyasi kuvvetlerin Musul’un Özgürlüğü ve Zaferin Gerçekleşmesi olarak isimlendirdikleri şeyi kutlamalarının üstünden 3 sene geçmesine rağmen şehrin yıkım ve harabe hali, öldürülme, kaçırılma, ötekileştirilme, tehcir gibi halkı hedef alan terör uygulamaları devam etmekte, evlerin, camilerin, tesislerin başta Kadim Şehir olmak üzere, Musul şehrinin mahallelerinde enkazı kaldırılmaksızın yıkık hali sürmekte, kokular yayılmasına rağmen bazı mahallelerde enkaz altından çıkartılmayan ve defnedilmeyen masum sivillerin cesetleri hala yerinde durmakta, binlerce kaybolan sivilin akıbeti hala bilinmemekte, yüzbinlerce göçmen göçmen kamplarında yaşamaya devam etmekte, demografik değişim amacıyla bu göçmenlerin evlerine ve köylerine geri dönmesine engel olunmaktadır.

Ninova muhafazasındaki halkın boğazına çöken ve bu kişilerle yardımlaşan kimseler binlerce kadın, çocuk, erkek, yaşlının öldürülmesi noktasında yapılanlarla yetinmemektedir. Şöyle ki, tutuklamalar devam etmekte, hükümet hapishanelerinde bu insanlara işkenceler yapılmakta, bu tutukluların yakınlarıyla pazarlıklar yapılmakta, muhafazanın ekonomik olarak hedef alınması gayesiyle milislere bağlı ekonomi ofisleri kurulmakta, halka şantaj uygulayarak, ticaret ve hareketleri kısıtlanarak, iş adamlarına ve meslek sahiplerine vergiler dayatılarak mali güç yağmalanmaktadır.

Ninova halkına reva görülen tüm trajedilerin ve suç uygulamaların varlığına rağmen ülkenin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı hiçbir gerçekliği olmayan ve en fazla rüya olan açıklamalarda ve vaatlerde bulunmaktadır.

Ninova halkının maruz kaldığı tüm bu kasıtlı utanç verici olaylar, kötü yönetim, yolsuzluğun yayılması ve hakların ihlal edilmesi işgalci hükümetlerin ve milislerin kasıtlı bir yöntemi, Ninova muhafazası ve diğer muhafazalara karşı aşağılayıcı davranışlarda sabit politikalarıdır. Bu durum, genel olarak Ninova muhafazasındaki özel olarak Musul şehrindeki insanlara yardım etmeyi, bu halk hakkında işlenen bu uygulamaların son bulması için çalışmayı, hala enkaz altında duran cesetlerin çıkartılmasını, kaçırılanların serbest bırakılmasını ve akıbetlerinin ne olduğunun açığa çıkarılmasını ve onları kaçıranların adalet karşısına çıkartılmasını, şehrin tekrardan imar edilmesini, yakıp yok etme politikasına tabi olan uluslararası koalisyon devletlerinin, El-Abadi hükümetinin ve milislerinin düzenlediği askeri operasyon nedeniyle zarar gören insanlara tazminat verilmesini gerekli kılmaktadır.

Genel Sekreterlik

20 Zilkade 1441

11 Temmuz 2020

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