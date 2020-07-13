Irak Müslüman Alimler Heyeti Musul Şehri Halkına Yardım Etmeye ve Haklarında İşlenen Kötü Uygulamalara Karşı Durmaya Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Musul savaşının üstünden 3 yıl geçmesine binaen bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Musul savaşının son bulmasının ve hakim partilerin, milislerin ve diğer siyasi kuvvetlerin Musul’un Özgürlüğü ve Zaferin Gerçekleşmesi olarak isimlendirdikleri şeyi kutlamalarının üstünden 3 sene geçmesine rağmen şehrin yıkım ve harabe hali, öldürülme, kaçırılma, ötekileştirilme, tehcir gibi halkı hedef alan terör uygulamaları devam etmekte, evlerin, camilerin, tesislerin başta Kadim Şehir olmak üzere, Musul şehrinin mahallelerinde enkazı kaldırılmaksızın yıkık hali sürmekte, kokular yayılmasına rağmen bazı mahallelerde enkaz altından çıkartılmayan ve defnedilmeyen masum sivillerin cesetleri hala yerinde durmakta, binlerce kaybolan sivilin akıbeti hala bilinmemekte, yüzbinlerce göçmen göçmen kamplarında yaşamaya devam etmekte, demografik değişim amacıyla bu göçmenlerin evlerine ve köylerine geri dönmesine engel olunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Ninova muhafazasındaki halkın boğazına çöken ve bu kişilerle yardımlaşan kimselerin binlerce kadın, çocuk, erkek, yaşlının öldürülmesi noktasında yapılanlarla yetinmemekte olduğuna dikkat çekildikten sonra tutuklamalar devam etmekte, hükümet hapishanelerinde bu insanlara işkenceler yapılmakta, bu tutukluların yakınlarıyla pazarlıklar yapılmakta, muhafazanın ekonomik olarak hedef alınması gayesiyle milislere bağlı ekonomi ofisleri kurulmakta, halka şantaj uygulayarak, ticaret ve hareketleri kısıtlanarak, iş adamlarına ve meslek sahiplerine vergiler dayatılarak mali güç yağmalanmakta olduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Ninova halkına reva görülen tüm trajedilerin ve suç uygulamaların varlığına rağmen ülkenin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı hiçbir gerçekliği olmayan ve en fazla rüya olan açıklamalarda ve vaatlerde bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada daha sonra Ninova halkının maruz kaldığı tüm bu kasıtlı utanç verici olayların, kötü yönetimin, yolsuzluğun yayılmasının ve hakların ihlal edilmesinin işgalci hükümetlerin ve milislerin kasıtlı bir yöntemi, Ninova muhafazası ve diğer muhafazalara karşı aşağılayıcı davranışlarda sabit politikaları olduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Bu durum, genel olarak Ninova muhafazasındaki özel olarak Musul şehrindeki insanlara yardım etmeyi, bu halk hakkında işlenen bu uygulamaların son bulması için çalışmayı, hala enkaz altında duran cesetlerin çıkartılmasını, kaçırılanların serbest bırakılmasını ve akıbetlerinin ne olduğunun açığa çıkarılmasını ve onları kaçıranların adalet karşısına çıkartılmasını, şehrin tekrardan imar edilmesini, yakıp yok etme politikasına tabi olan uluslararası koalisyon devletlerinin, El-Abadi hükümetinin ve milislerinin düzenlediği askeri operasyon nedeniyle zarar gören insanlara tazminat verilmesini gerekli kılmaktadır.”

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