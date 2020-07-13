Irak’ın Gündeminden (13.07.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasının kuzeyindeki Tevekkel ve Babilan köylerine operasyon düzenleyen Haşdi Şaabi milislerini hedef alan bir patlama dün öğle saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diyala muhafazasının önceki gün aynı şekilde, Diyala Operasyon Bölgesi kapsamındaki Cisr Narin mıntıkasında meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi bileşenlerinden Türkmen grubundan 6 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kırsalındaki bir yol ayrımında Haşdi Şaabi milisleri komutanlarından birinin aracını hedef alan bir patlama sonucunda Haşdi Şaabi milisleri komutanı ile beraberindeki bir kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırıya Maruz Kalan Polis Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün öğle saatlerinde silahlı saldırıya maruz kalan bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde El-Matar caddesinde motosiklet kullanan bir polis dün öğle saatlerinde silahlı saldırıya maruz kalması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden polisin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Çarşamba günü, Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan nehirde boğularak hayatını kaybeden 2 gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartılmasına tanık olduğu biliniyor.

Iak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 77506’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2312 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 77506’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 95 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1645 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11809 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2312 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 164 vaka, Bağdat/Resafe 393 vaka, Bağdat/Kerh 167 vaka, Tıb şehri 185 vaka, Meysan muhafazası 23 vaka, Babil muhafazası 200 vaka, Erbil muhafazası 104 vaka, Necef muhafazası 188 vaka, Süleymaniye muhafazası 155 vaka, Kerbela muhafazası 119 vaka, Vasit muhafazası 134 vaka, Tamim muhafazası 86 vaka, Ninova muhafazası 13 vaka, Zi Kar muhafazası 144 vaka, Diyala muhafazası 51 vaka, Enbar muhafazası 13 vaka, Kadisiye muhafazası 84 vaka, Salahuddin muhafazası 55 vaka, Müsenna muhafazası 29 vaka ve Duhok muhafazası 5 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 624420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 95 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1645 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 77506, hayatını kaybedenleri sayısı 3150, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 44724’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 4 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde imha edilmeye çalışan bombanın infilak etmesi sonucunda bomba imha ekibinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi çevresinde Harisan nehri yakınlarında tuzaklanan bomba, dün öğle saatlerinde imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda bomba imha ekibinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiği bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün aynı şekilde, Diyala Operasyon Bölgesi kapsamındaki Cisr Narin mıntıkasında meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi bileşenlerinden Türkmen grubundan 6 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kırsalındaki bir yol ayrımında Haşdi Şaabi milisleri komutanlarından birinin aracını hedef alan bir patlama sonucunda Haşdi Şaabi milisleri komutanı ile beraberindeki bir kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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