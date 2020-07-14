Enbar Şubesi İle Ebu Garib Şubesi’nden Suriyeli Göçmen Ailelere Yönelik İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi, HEYET’in diğer bir şubesi olan Ebu Garib Şubesi ile yardımlaşarak, Irak’ın batısında yer alan Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin kuzeybatısındaki göçmen kampında yaşayan Suriyeli göçmen ailelere, gıda yardımında bulundu.

Yardımların kesilmesinden ve hiçbir kesimin göçmenlere önem vermemesinden dolayı göçmen kampında çok zor şartlar altında yaşamlarını devam ettiren göçmen ailelere Enbar Şubesi ve Ebu Garib Şubesi tarafından sebze dağıtıldı. Söz konusu göçmen kampı, Enbar muhafazasındaki sahra bölgesinde yer almaktadır. Aynı şekilde yol ve ulaşımdan uzakta kalmaktadır. Bu durum karşısında değerli Suriyeli göçmen ailelere her türlü zaruri insani yardıma muhtaç durumdadır.

Enbar Şubesi ile Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şubeler ve birimler düzenlenen insani yardım çalışmaları ve Suriyeli göçmen ailelere insani yardımda bulunma görevi çerçevesinde gerçekleşti. Bu bağlamda insani yardımın kendilerine ulaştırıldığı aileler, Suriyeli göçmenlere yardımda bulunduğundan, onların meselesi karşısında onların yanında yer almasından ve Suriyelilerin acılarını hafifletmeye çalıştıklarından dolayı Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne teşekkür etti.

HEYET Net

6 total views, 6 views today