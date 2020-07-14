Irak’ın Gündeminden (14.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 79702’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2229 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 79702’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1374 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 15380 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2229 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 173 vaka, Bağdat/Resafe 374 vaka, Bağdat/Kerh 337 vaka, Tıb şehri 64 vaka, Meysan muhafazası 20 vaka, Babil muhafazası 159 vaka, Erbil muhafazası 85 vaka, Necef muhafazası 132 vaka, Süleymaniye muhafazası 139 vaka, Kerbela muhafazası 103 vaka, Vasit muhafazası 55 vaka, Tamim muhafazası 89 vaka, Ninova muhafazası 22 vaka, Zi Kar muhafazası 199 vaka, Diyala muhafazası 85 vaka, Enbar muhafazası 16 vaka, Kadisiye muhafazası 111 vaka, Salahuddin muhafazası 13 vaka, Müsenna muhafazası 23 vaka ve Duhok muhafazası 10 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 624420’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1374 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 79702, hayatını kaybedenleri sayısı 3350, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 49998’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

İşkence ve Tıbbi İhmal Sonucu 2 Tutuklu Hapishanede Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki Nasiriye hapishanesinde tutukluların maruz kaldıkları işkence ve tıbbi ihmal sonucunda dün akşam saatlerinde tutuklulardan 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye hapishanesinde Zuhayr Faysal Deham Alu Zayan El-İsavi ve Ahmet Talib Şelal Et-Temimi adlı iki tutuklu gördükleri işkence ve tıbbi ihmal sonucunda hayatını kaybetti.

Kaynaklar, Ahmet Et-Temimi’nin Enbar muhafazasında yer alan El-Karma kazası sakinlerinden olduğunu, 1986 doğumlu olduğunu, yaklaşık 4 ay önce hakkında beraat verilmesine rağmen 2005 yılından beri tutuklu kaldığını, beraat kararına hapishane yönetiminin karşı çıktığını, mezhep temelli faktörlerle serbest bırakılmasına izin vermediğini ve böylece işkence ve tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Onlarca masum tutuklunun, hapishane yönetimleri tarafından uygulanan vahşi işkenceler ve insan hakları ihlali, özellikle hasta olanların ihmal edilmesi ve gerekli ilaçların sağlanmaması sonucunda bu hapishanelerde hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Birkaç Patlama: Haşdi Şaabi Milislerinden 15 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün ikindi saatlerinde meydana gelen birkaç patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre bugün ikindi saatlerinde Diyala muhafazasının kuzeyinde yer alan mıntıkalardan, Federal kuvvetlerle Peşmerge kuvvetlerini birbirinden ayıran Hamrin Gölü havzasına kadar birkaç patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 10 milisin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamaların meydana geldiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olaylar hakkında soruşturmalar başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra ailelerine teslim edilmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi çevresinde Harisan nehri yakınlarında tuzaklanan bombanın, imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken infilak etmesi sonucunda bomba imha ekibinden 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerbela Şehrinin Doğusunda Aşiret Çatışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti 7 Kişi Yaralandı

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin doğusunda bugün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Polis Komutanlığına dayandırdığı habere göre Kerbela şehrinin doğusunda yer alan El-Hindiye kazasında bugün akşam saatlerinde Alu Akile ile Alu Alkem aşiretleri arasında silahlı çatışma meydana geldi. Söz konusu aşiret çatışması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, El-Hindiye kazası güvenlik güçlerinin söz konusu olay yerine intikal ettiğini, mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıklarını, çatışmaya sebep olan kişileri tutuklamaya çalışırken güvenlik güçlerinden 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından 9 kişinin tutuklandığını ve bu kişileri hukuki sürçlerinin başlaması için ilgili kurumlara teslim edildiğini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenlerin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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