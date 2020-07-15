Irak’ın Gündeminden (15.04.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 81757’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2022 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 81757’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 95 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 794 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 15540 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2022 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 153 vaka, Bağdat/Resafe 204 vaka, Bağdat/Kerh 292 vaka, Tıb şehri 27 vaka, Meysan muhafazası 123 vaka, Babil muhafazası 107 vaka, Erbil muhafazası 70 vaka, Necef muhafazası 134 vaka, Süleymaniye muhafazası 167 vaka, Kerbela muhafazası 129 vaka, Vasit muhafazası 206 vaka, Tamim muhafazası 115 vaka, Ninova muhafazası 22 vaka, Zi Kar muhafazası 82 vaka, Diyala muhafazası 42 vaka, Enbar muhafazası 16 vaka, Kadisiye muhafazası 85 vaka, Salahuddin muhafazası 33 vaka, Müsenna muhafazası 34 vaka ve Duhok muhafazası 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 713552’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 95 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1794 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 81757, hayatını kaybedenleri sayısı 3345, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 50782’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Meclis Üyesi: “Sınır Kapıları Partilerin Hakimiyeti Altında”

Meclis üyesi Rad Meksusi, sınır kapılarının genelinin partilerin hakimiyeti altında hiçbir resmi gözlem ve incelemeye tabi tutulmadan çalıştığını vurguladı.

Haber ajansları tarafından Rad Meksusi’nin yaptığı açıklama şöyle aktarıldı: “Sınır kapıları önem olarak petrol sektöründen daha aşağı değildir. Petrol sektörü, ülke bütçesinin %98’ini finans eden tek kaynak sayılmaktadır. Irak devleti, ülkenin kaynaklarını güçlendirecek ve ekonomisine destek verecek diğer kaynakları geliştirmeksizin sadece petrole odaklanmaktadır. Petrol sektörü ise özellikle korona virüsten sonra ekonomik olarak en kötü sektöre dönüştü.”

Rad Meksusi sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’taki sınır kapılarının çoğunluğu, partilerin hakimiyeti altında 17 yıldan beri mali ve idari yolsuzlukların kaynağına dönüştü. Öte yandan gayri hukuki yollarla ve kalitesiz yapılardan içeriye sokulan eşyalar Irak’a çok büyük zararlara mal oldu. 27 kapının üstüne çıkan Irak’taki sınır kapıları büyük bir servettir ve petrol sektöründen önem olarak daha geride değildir.”

Basra Muhafazasında El-Kazimi’nin Toplantı Yaptığı Bina Protestocular Tarafından Sarıldı

Basra muhafazasındaki Mustafa El-Kazimi hükümetinin toplantı binasının, devletin kötü bir şekilde yönetilmesini, yolsuzluğun çoğalmasını, fakirlik oranının artmasını, işsizliğin her geçen gün daha bir ivme kazanmasını ve iş fırsatlarının olmamasını protesto eden göstericiler tarafından sarıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan habere göre aktivistler tarafından sosyal medyada yayınlanan videoda Başbakan Mustafa El-Kazimi’nin toplantı yaptığı binanın göstericiler tarafından sarıldığı görüldü. Söz konusu göstericilerin, ülkeyi saran korona virüs probleminin gölgesinde genel olarak Irak’ta özel olarak Basra muhafazasında yaşanan krizlere çözüm üretilmemesini protesto ettikleri kaynaklar tarafından ifade edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve Başbakan Mustafa El-Kazimi’nin korumalarının göstericileri darp ettiği, gazetecilerin çekim yapmalarına engel oldukları açıkladı. Söz konusu hükümet toplantısının Sheraton otelinde düzenlendiği açıklanırken Başbakan Mustafa El-Kazimi’nin Kerbela ziyaretinden birkaç saat sonra Basra muhafazasına ulaştığı ifade edildi.

Irak’ın yaşadığı sağlık ve ekonomi krizlerinin başta sınırlı ve orta gelirli olmak üzere tüm vatandaşlara yansıdığı biliniyor. Öte yandan tüm dünyayı saran korona virüs felaketi önlemleri kapsamında uygulanan uygulamalar ve sokağa çıkma yasakları iş adamlarını ve tüccarların çalışmasını doğrudan etkilemektedir.

Amara Şehrinde Bir Okulun Maaşları Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Çalındı

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında bir okulun maaşlarının tamamının çalındığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan habere göre Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında yer alan El-Muallimine El-Cedid mıntıkasında bir okulun maaşları motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Meysan Eğitim Müdürlüğü bölgede güvenliği sağlamakla yükümlü yetkililerden görevlerini iyi yapmaya ve hırsızların bir an önce yakalanmasına çağrı yaptığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

HEYET Net

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