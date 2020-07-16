Irak Müslüman Alimler Heyeti Iraklı Kadınlar Hakkında İşlenen Suçlardan Hükümeti Sorumlu Tuttu

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Iraklı kadınlara yönelik işlenen saldırı suçları ve insan hakları ihlalleri hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Iraklı kadınlara yönelik işlenen insan hakları ihlalleri neredeyse son bulmuyor ve her ihlali, daha kötü suçlar takip ediyor. Hükümet kuvvetlerinin, terörist milislerin ve diğer grupların işlediği suçlarda sadece roller değişiyor. Hatta o seviyelere geldi ki son aylarda kadınların tutuklanması, onlara saldırılması ve tecavüz edilmesi neredeyse sistematik bir probleme dönüştü. Bu durum, işgal hükümetlerinin gölgesinde Iraklı halka yönelik işlenen suçun boyutunu gözler önüne sermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Ninova muhafazasında bazı siyasi ve idari kesimlere bağlı olan Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin, 12 Temmuz 2020 Pazar günü, Musul şehrinin doğusunda yer alan Tahrir mahallesinde küçük bir kızı kaçırıp tecavüz ettiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Bu iğrenç suçun öncesinde yine hükümet ordusu ile Haşdi Şaabi milislerinden ortak kuvvetlerin benzer bir suç işlemişti. Söz konusu ortak kuvvetler aylar önce Musul şehrinde yer alan Eş-Şura nahiyesinde bir eve operasyon düzenlemiş, evin hürmetini ayaklar altına almış, kötü davranışlarla onları aşağıladıktan, küfürler savurduktan, tecavüzle tehdit ettikten, kötü hareketler yapmaya mecbur bıraktıktan, suçlarını kameraya alıp sosyal medyada paylaştıktan sonra ev sakinlerini tutuklamıştır. Bu davranışlarıyla tüm dini değerleri, insani örfleri, uluslararası insan hakları kanunlarını ve misaklarını ayaklar altına almışlardır. Söz konuş evden tutukladıkları kadın ve bir yakın akrabası hala bilinmeyen bir yerde tutuklu olmaya devam etmektedir ve hiçbir haber alınamamaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Sosyal medyada ve hukuk örgütlerinin yanında büyük bir kargaşaya neden olmasına rağmen bu suç hakkında ne bir inceleme başlatıldığı ne de faillerin hesaba çekildiği açıklandı. Bu olayın, Iraklıların saygınlığının nasıl da ayaklar altına alındığını, hükümetin ve milislerin Ninova halkına ve Iraklı halka işlediği suçların boyutunu, muhafazanın korunmasını ve yardım edilmesini iddia eden hükümetin ve siyasilerin sessizliği karşısında masum insanların maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini açık bir şekilde göstermekte olduğunun altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Iraklı kadınlara yönelik işlenen bir diğer insan hakları ihlali ise 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü, hükümet kuvvetleri ile Asaib Ehli’l Hak milislerinin Salahuddin muhafazasının güneyinde yer alan Becili köyünde operasyon düzenlemesi ve bu operasyonlar kapsamında 13 kadının ve 50’den fazla erkeğin tutuklanmasıdır. Söz konusu tutuklama esnasında kadınlara saldırıldığı ve aşağılandığı bilinmektedir. Bu kadınlardan 10’u daha sonra serbest bırakılırken ne tutuklama ne de tutuklamanın sürdürülmesi hakkında hiçbir kanuni gerekçe olmaksızın 3’ünün tutuklaması devam etmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada Iraklı kadınlar hakkında işlenen bu insan hakları ihlallerinin ve gün geçtikçe bunların artmasının, hükümetin siyasi kuvvetlere ve milislere yaltaklanması ve mezhep temelli hükümetin gölgesinde Iraklıların kanını mübah gören cezadan kaçmaya güvence sağlayan politikaya itimadı olmasaydı bu suçların işlenmeyeceğini göstermekte olduğunu söyledi. Mevcut hükümetin, hiçbir önlem almaksızın gözleri önünde vaki olan bu suçlardan sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada hükümetin kendisinden istenilen hedefleri gerçekleştirdiği ve bu koşullar için İran’ın yedekte tuttuğu bir hükümet olduğunu açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dedi: “Bu acı olayların, trajik şartlar, yerle bir olmuş hizmet, öldürücü salgın ve bunaltıcı hava içerisinde saygınlığı ayaklar altına alan, hakları heder eden, hayatları cehenneme dönüştüren mezhep sisteminden intikam alacak Iraklı halkın ümitsizliğini ve öfkesini arttıracağından şüphe yoktur.”

HEYET Net

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