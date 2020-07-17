Irak’ın Gündeminden (17.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 83867’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2110 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 83867’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1839 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 15185 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2110 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 165 vaka, Bağdat/Resafe 298 vaka, Bağdat/Kerh 134 vaka, Tıb şehri 64 vaka, Meysan muhafazası 72 vaka, Babil muhafazası 174 vaka, Erbil muhafazası 40 vaka, Necef muhafazası 123 vaka, Süleymaniye muhafazası 131 vaka, Kerbela muhafazası 122 vaka, Vasit muhafazası 187 vaka, Tamim muhafazası 158 vaka, Ninova muhafazası 22 vaka, Zi Kar muhafazası 191 vaka, Diyala muhafazası 74 vaka, Enbar muhafazası 11 vaka, Kadisiye muhafazası 68 vaka, Salahuddin muhafazası 42 vaka, Müsenna muhafazası 46 vaka ve Duhok muhafazası 10 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 713552’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 87 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1839 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 83867, hayatını kaybedenleri sayısı 3432, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 52621’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Basra Şehrinin Güneyince Bir Kız Bıçaklanarak Öldürüldü

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen genç bir kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebi Huseyb kazasındaki Mehicran mıntıkasında bugün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen bir kızın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve olay yerine gelen ambulans araçlarının kızın cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini bildirdi.

Basra muhafazasının dün, Basra muhafazasındaki Mustafa El-Kazimi hükümetinin toplantı binasının, devletin kötü bir şekilde yönetilmesini, yolsuzluğun çoğalmasını, fakirlik oranının artmasını, işsizliğin her geçen gün daha bir ivme kazanmasını ve iş fırsatlarının olmamasını protesto eden göstericiler tarafından sarılmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 86148’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2281 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 86148’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 90 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1695 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16110 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2281 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 215 vaka, Bağdat/Resafe 208 vaka, Bağdat/Kerh 426 vaka, Tıb şehri 30 vaka, Meysan muhafazası 69 vaka, Babil muhafazası 179 vaka, Erbil muhafazası 73 vaka, Necef muhafazası 85 vaka, Süleymaniye muhafazası 156 vaka, Kerbela muhafazası 118 vaka, Vasit muhafazası 128 vaka, Tamim muhafazası 129 vaka, Ninova muhafazası 24 vaka, Zi Kar muhafazası 132 vaka, Diyala muhafazası 99 vaka, Enbar muhafazası 15 vaka, Kadisiye muhafazası 66 vaka, Salahuddin muhafazası 65 vaka, Müsenna muhafazası 55 vaka ve Duhok muhafazası 9 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 744847’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1695 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 86148, hayatını kaybedenleri sayısı 3522, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 54316’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Kerkük Şehrinin Ortasında Patlama

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin ortasında dün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken bir sivil araç ile bir işyerinin zarar gördüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin ortasındaki Hukuk Fakültesi yakınlarında Üçüncü Köprü mıntıkasında dün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken bir sivil araç ile bir işyerinde maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan El-Matar caddesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet polisinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasında boğularak hayatını kaybeden 2 gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeyinde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir fidanlık sahibinin hayatını kaybettiği ve 2 işçisinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin Erbil muhafazasına bağlayan anayolda bulunan bir fidanlığa dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda fidanlık sahibin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 işçisinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Saldırının altında yatan nedenler hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının dün aynı şekilde, Kerkük şehrinin ortasındaki Hukuk Fakültesi yakınlarında Üçüncü Köprü mıntıkasında bir patlama meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken bir sivil araç ile bir işyerinde maddi hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Aynı şekilde Kerkük şehrinin güneyinde yer alan El-Matar caddesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet polisinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasında boğularak hayatını kaybeden 2 gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Doğusundaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, naklettikleri bildirildi.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Operasyonlarına Devam Ediyor: 6 Vatandaş Tutuklandı

Ninova ve Enbar muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Enbar muhafazasında düzenlenen benzer operasyon sonucunda 2 vatandaşın tutuklandığı belirtildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların

Tikrit Şehrinin Kuzeyinde Patlama: Bir Aileden 5 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir aileden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Şarkat kazasında yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde bir ailenin içinde bulunduğu araç geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yarandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Muhafazasında İki Farklı Olay: 2 Ölü 4 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında bugün ikindi saatlerinde iki aşiret arasında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra şehrinin güneyinde meydana gelen patlama sonucunda bir çocuğun hayatını kaybettiği ve babasının da yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan El-Aliye mıntıkasında iki aşiret arasında bugün ikindi saatlerinde silahlı çatışma meydana geldi. Söz konusu çatışma sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebu Huseyb kazasında bir motosiklete tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği ve babasının da yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının dün, Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebi Huseyb kazasındaki Mehicran mıntıkasında bıçaklanarak öldürülen bir kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Basra muhafazasındaki Mustafa El-Kazimi hükümetinin toplantı binasının, devletin kötü bir şekilde yönetilmesini, yolsuzluğun çoğalmasını, fakirlik oranının artmasını, işsizliğin her geçen gün daha bir ivme kazanmasını ve iş fırsatlarının olmamasını protesto eden göstericiler tarafından sarıldığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

7 total views, 7 views today