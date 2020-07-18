Irak’ın Gündeminden (18.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 88171’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2023 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 88171’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2179 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16211 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2023 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 135 vaka, Bağdat/Resafe 219 vaka, Bağdat/Kerh 246 vaka, Tıb şehri 184 vaka, Meysan muhafazası 102 vaka, Babil muhafazası 68 vaka, Erbil muhafazası 52 vaka, Necef muhafazası 74 vaka, Süleymaniye muhafazası 51 vaka, Kerbela muhafazası 89 vaka, Vasit muhafazası 112 vaka, Tamim muhafazası 71 vaka, Ninova muhafazası 18 vaka, Zi Kar muhafazası 252 vaka, Diyala muhafazası 130 vaka, Enbar muhafazası 9 vaka, Kadisiye muhafazası 149 vaka, Salahuddin muhafazası 113 vaka, Müsenna muhafazası 90 vaka ve Duhok muhafazası 15 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 744847’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2179 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 88171, hayatını kaybedenleri sayısı 3616, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 56495’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Rütbeli Subay Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde askeri bir aracı yönelik kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda rütbeli bir subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasına bağlı İbn Sina mıntıkasında hükümet ordusunun 59. Alay komutanı Tuğgeneral Ali Hamid Hazerci’nin içinde bulunduğu araca dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Tuğgeneral Ali Hamid Hazerci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde, şehrin güneyinde ve doğusunda yer alan Belediyat ve Ed-Dore mıntıkalarında iki ayrı yangının çıkmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Basra Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda Sivil Aktivist Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aktivistin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde Basra şehrinin ortasında yer alan El-Cemiyat mıntıkasında dün akşam saatlerinde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından sivil aktivist Halid Es-Samir’i hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Halid Es-Samir’in olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının dün, Basra şehrinin ortasında yer alan El-Aliye mıntıkasında iki aşiret arasında silahlı çatışma meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebu Huseyb kazasında bir motosiklete tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği ve babasının da yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İşkence ve Tıbbi İhmal Sonucu 1 Tutuklu Hapishanede Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki Nasiriye hapishanesinde tutukluların maruz kaldıkları tıbbi ihmal sonucunda dün akşam saatlerinde tutuklulardan 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye hapishanesinde ismi paylaşılmayan ve korona virüse yakalanan bir tutuklu gördüğü tıbbi ihmal sonucunda hayatını kaybetti.

Kaynaklar, söz konusu hayatını kaybeden mahkumun idam cezası olduğu ve bazı hukuki işlemlerden sonra ailesine teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Onlarca masum tutuklunun, hapishane yönetimleri tarafından uygulanan vahşi işkenceler ve insan hakları ihlali, özellikle hasta olanların ihmal edilmesi ve gerekli ilaçların sağlanmaması sonucunda bu hapishanelerde hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir.

Kerkük Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Haşdi Şaabi Milisi Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeyinde yer alan Feylak mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinden bir unsura bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi unsurunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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