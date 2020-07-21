Irak’ın Gündeminden (21.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 92530’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2310 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 92530’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 90 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2036 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16211 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2310 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 116 vaka, Bağdat/Resafe 299 vaka, Bağdat/Kerh 354 vaka, Tıb şehri 184 vaka, Meysan muhafazası 96 vaka, Babil muhafazası 43 vaka, Erbil muhafazası 56 vaka, Necef muhafazası 108 vaka, Süleymaniye muhafazası 49 vaka, Kerbela muhafazası 150 vaka, Vasit muhafazası 208 vaka, Tamim muhafazası 36 vaka, Ninova muhafazası 23 vaka, Zi Kar muhafazası 101 vaka, Diyala muhafazası 80 vaka, Enbar muhafazası 11 vaka, Kadisiye muhafazası 47 vaka, Salahuddin muhafazası 65 vaka, Müsenna muhafazası 90 vaka ve Duhok muhafazası 13 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 744847’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2036 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 92530, hayatını kaybedenleri sayısı 3781, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 60528’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasında dün gece geç saatlerde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan Yeşil Bölgede Amerika Büyükelçiliği yakınlarındaki toprak bir alan 2 adet katyuşa füzesinin düşmesine tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinin Ortasında Patlama: 1 Sivil Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin ortasında yer alan Musalla mıntıkası yolunun kenarına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiği bildirildi.

Tamim muhafazasının önceki gün, Kerkük şehrinin kuzeyinde yer alan Feylak mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinden bir unsura sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi unsurunun olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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