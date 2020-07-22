Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, hükümet hapishanelerinde ölümlerin artması problemi ve Savunma Bakanı Sultan Haşim Ahmed’in vefat etmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1436 Sayılı Açıklama) Hükümet Hapishanelerinde Ölümlerin Artması Problemi ve Eski Savunma Bakanı Sultan Haşim Ahmed’in Vefatı Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Hükümete bağlı kuvvetler ve güvenlik güçleri, hapishanelerdeki tutuklulara yönelik suç yöntemlerinde, çeşitli yollarla işkence ve can almada ısrar etmeye devam etmektedir. Bu durum karşısında, son günlerde hükümet hapishanelerinde ölümlerde yaşanan artışlar dikkat çekmektedir. Söz konusu ölümler arasında gençler ve toplumun ileri gelenleri de bulunmaktadır.

Bu bağlamda 19 Temmuz 2020 Pazar günü, Zi Kar muhafazasında yer alan Nasiriye şehrindeki kötü bir üne sahip Hut hapishanesi olarak bilinen Nasiriye hapishanesinde, eski Savunma Bakanı Sultan Haşim Ahmed’in 75 yaşında, birçok şüphenin kuşattığı ve büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı koşulların gölgesinde iddia edildiğine göre kalp krizinden hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hükümet hapishanelerinde artan vefatların bu hızda devam etmesi, hükümet hapishanelerinde tutuklu ve mahkumların maruz kaldıkları insan hakları ihlallerinin ve yaşadıkları acıların boyutlarını gözler önüne sermekte, insan hakları ihlalleri işlemekte hükümet yetkilileri, yargı ve güvenlik güçleri arasındaki yardımlaşmanın, bu suç sisteminin her geçen gün daha fazla Iraklıların acılarına, kanlarına, problemlerine sızmasının, mahkum ve tutuklulara karşı intikam ruhuyla hareket edilmesinin boyutlarını ortaya koymaktadır. Özellikle hileli suçlamalarla tutuklanmış, çeşitli etkenlerle haklarında adil olmayan mahkemelerde yargılanmış toplumun ileri gelenleri, ordu komutanları ve subaylara karşı… Hatta onlardan bazıları, uzun yıllardan beri hapishanelerde tutulmalarına rağmen mahkeme bile çıkartılmamıştır. Onlardan bazıları işgalin ilk günlerinden beri tutukludur.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, eski Savunma Bakanı Sultan Haşim Ahmed’in başına gelenlerden dolayı şuan ki hükümeti ve eski hükümetleri sorumlu tutmaktayız. Aynı şekilde doğrudan veya işkence altında ya da tıbbi ihmal sonucu hapishanelerde hayatını kaybeden tutuklu ve mahkumların birçoğunun hayatını kaybetmesinden hükümeti sorumlu tutuyoruz. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak kamuoyuyla paylaşılmayan birçok ölümün söz konusu olduğunu vurguluyor, insan hakları örgütlerini, genel olarak Irak’ta özel olarak hapishanelerde korona virüsün tehlikeleri söyle dursun mahkum ve tutukluların maruz kaldıkları bu problemler karşısında görevlerini yerine getirmelerine çağrı yapıyoruz.

Genel Sekreterlik

29 Zilkade 1441

20 Temmuz 2020

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