Irak’ın Gündeminden (22.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 97159’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2466 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 97159’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2114 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16280 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2466 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 134 vaka, Bağdat/Resafe 356 vaka, Bağdat/Kerh 320 vaka, Tıb şehri 30 vaka, Meysan muhafazası 54 vaka, Babil muhafazası 126 vaka, Erbil muhafazası 162 vaka, Necef muhafazası 283 vaka, Süleymaniye muhafazası 94 vaka, Kerbela muhafazası 187 vaka, Vasit muhafazası 159 vaka, Tamim muhafazası 129 vaka, Ninova muhafazası 37 vaka, Zi Kar muhafazası 57 vaka, Diyala muhafazası 82 vaka, Enbar muhafazası 21 vaka, Kadisiye muhafazası 43 vaka, Salahuddin muhafazası 86 vaka, Müsenna muhafazası 104 vaka ve Duhok muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 825802’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 81 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2114 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 97159, hayatını kaybedenleri sayısı 3950, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 64950’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: Haşdi Şaabi Milisi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinin merkezinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresindeki Şirik köyü yakınlarında keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Operasyonlarına Devam Ediyor: 11 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 7 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olduğu iddia edilen, vatandaşlardan 7 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın ortasında vücudunda bıçak yaralarına rastlanılan bir gencin cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Ebu Nüas caddesine bırakılan kimliği belirsiz bir gencin cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, bulunan cesedin farklı bölgelerinde bıçak yaralarına rastlanıldığını açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin merkezinde yer alan Karade mıntıkasında Almanya Büyükelçiliği görevlisinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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