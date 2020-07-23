Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Halkına Yönelik İşlenen Saldırıları ve İnsan Hakları İhlallerini Kınadı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Tarimiye kazasının muhasara altında tutulması ve devamlı surette hedef alınması hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler, Iraklı halkın hürmetlerini ayaklar altına almaya, kimsenin şerrinden güvende olamadığı işgalci hükümetin gölgesinde her geçen gün vahşetini arttırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Tarimiye kazası, bir daha olayların içine geri döndü. 18 Temmuz 2020 Cumartesi gününden itibaren yeni zalim kampanyalara maruz kalmakta, sert bir kuşatma uygulanmakta, hükümet kuvvetleri ve mezhepçi milislerin gelişigüzel düzenlediği operasyonlarda tutuklamalar yaşanmakta, Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde yapıldığı gibi kazayı tahliye etmek, sakinlerini tehcir etmek ve geri dönmelerine de izin vermemek için tehlikeli bir dille kışkırtıcı çağrılarda bulunulmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada uzun yıllardan beri söz konusu kazanın muhasara, kapılarının katılması, hedef alınması, Iraklı halka yönelik büyük insan hakları ihlalleri, tekrarlanan kısıtlamalar gibi uygulamalara maruz kalmasının sebeplerinin kimseye kapalı olmadığı ve bunun gerekçelerinin bir kimseyi yanıltmasının mümkün olamayacağı vurgulandı. Kazanın mıntıkalarının, uzun yıllardan beri terörist milislerin kontrolünde olduğu ifade edilen açıklamada daha önce birkaç kez kazanın güvenliğini duyuran hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin sıkı uygulamalarından geçmeden bölgeden çıkış veya girişe izin verilmediği belirtildi. Son olarak kaza halkının güvenlik olarak tetkiki adı altında operasyonların düzenlendiği ve bu operasyonlar kapsamında büyük insan hakları ihlalleri işlendiği ve halka korku salındığı vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak Tarimiye kazasında yaşayan insanlara yönelik bu saldırıları ve insan hakları ihlallerini şiddetli bir dille kınamaktayız, bu suçlardan mevcut hükümeti ve mezhepçi milisleri sorumlu tutmaktayız. Tarimiye kazasında yaşanan bu olayların, stratejik coğrafi konumunda, verimli topraklarında ve zengin bahçelerinde, önemli balık zenginliğinde hakimiyet kurmak amacıyla bu kazaya ve halkına karşı devamlı tekrarlanan uygulamaların bir devamı olduğunu vurguluyoruz. Söz konusu kazanın zenginliği, başta Salahuddin ve Diyala muhafazalarıyla bağlantılı kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri olmak üzere Başkent Bağdat muhafazasının mıntıkalarının halkının boşaltılması çalışmaları bağlamında güvenlik operasyonları kapsamında sürekli yağmaya, gaspa, hırsızlığa ve tahribe maruz kalmıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak Tarimiye kazası halkının korunması, onlardan silahlı milislerin tehlikesinin uzaklaştırılması terörün bitirilmesi adı altında kazaya karşı düzenlenen intikam kampanyasını destekleyen açıklamalarda bulunan küçük veya büyük hükümet yetkililerinin göstermelik ziyaretleriyle mümkün olmayacağını vurguluyoruz. Aynı şekilde mezhepçilik yapanları belirtmeden, onları teşhis etmeden mezhep çatışmasını körükleyen insanların cezalandırılacağı çağrıları veya sosyal medyada açıklamalar yapılması da bir çözüm sunmamaktadır. Bu yetkililer güç, kontrol ve karar ellerinde olmasına rağmen milislerin karşısında durmaya, Tarimiye halkını korumaya güç yettirememekte ve onları dizginlemekte aciz kalmaktadırlar.”

Bildirinin tam metni için lütfen tıklayınız

HEYET Net

24 total views, 24 views today