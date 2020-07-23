Irak’ın Gündeminden (23.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 99865’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2706 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 99865’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 92 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2197 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16280 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2706 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 230 vaka, Bağdat/Resafe 387 vaka, Bağdat/Kerh 466 vaka, Tıb şehri 112 vaka, Meysan muhafazası 72 vaka, Babil muhafazası 138 vaka, Erbil muhafazası 98 vaka, Necef muhafazası 64 vaka, Süleymaniye muhafazası 140 vaka, Kerbela muhafazası 185 vaka, Vasit muhafazası 255 vaka, Tamim muhafazası 136 vaka, Ninova muhafazası 39 vaka, Zi Kar muhafazası 35 vaka, Diyala muhafazası 59 vaka, Enbar muhafazası 13 vaka, Kadisiye muhafazası 86 vaka, Salahuddin muhafazası 80 vaka, Müsenna muhafazası 97 vaka ve Duhok muhafazası 14 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 825802’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 92 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2197 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 99865, hayatını kaybedenleri sayısı 4042, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 67147’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda jeneratör sahibinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinin merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir jeneratör sahibinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresindeki Şirik köyü yakınlarında keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinin merkezinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Tikrit ve Erbil Şehirlerinde 2 Farklı Olay: 2 Ölü

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken Erbil muhafazasının kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir çobanın hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan habere göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Yesrib mıntıkasında bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Erbil şehrinin kuzeyinde yer alan Soran kazasında dün akşam saatlerinde bir mayın infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda yaralanan çobanın hastanede hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Salahuddin muhafazasının Salı günü, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasında düzenledikleri operasyon kapsamında 4 vatandaşın tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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