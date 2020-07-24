Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani Konuk Olarak Ağırlandı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani konuk olarak ağırlandı. Korona virüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle “Hükümetin Devam Eden Saldırıları Altında Bağdat Kemeri Mıntıkaları İnliyor” adında bir seminer veren İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve milislerin Tarimiye kazasındaki ve çevresindeki Başkent Bağdat mıntıkalarının insanlarına yönelik işledikleri suçları ve uygulamaları ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani seminerine, Bağdat Kemeri mıntıkalarını tanıtan bir giriş konuşmasıyla başladı. Ardından şunları söyledi: “Irak’ın Başkenti Bağdat’ı çevreleyen 6 kaza, yerleşim, ziraat ve sanayii olarak zengin bölgelerdir, doğal kaynakların bolluğuyla ayrıcalık kazanmıştır. Bazı Arap kabileleri bu bölgelerde yaşamaktadır. Et-Taci, Tarimiye, Medain, Raşidiye, Mahmudiye ve Ebu Garib kazaları olan bu bölgenin nüfusu 3 milyonu bulmaktadır.” Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani Bağdat Kemeri mıntıkalarında düzenlenen demografik değişim planlarının aşamalarından konuşarak hükümetin güvenlik güçlerinin ve İran’la sıkı ilişkileri bulunan mezhepçi milislerin aracılığıyla bu bölgelerin devamlı hedef alınmasını Tarimiye kazası üzerinden anlattı. Daha sonra Dr. Eymen El-Ani mevkii ve diğer Irak muhafazalarıyla ve Başkentle bağlantısı bakımından bölgenin coğrafi konumunu detaylı bir şekilde anlattı. Diğer yandan uzun yıllardan beri bu bölgede yaşayan El-Muşahade, Elbuferac, Selman, Cenabiyun, El-Cebur, El-Ubeyd gibi aşiretleri ve aileleri anlattı.

Söz konusu seminerin ikinci bölümünde Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani, sık sık tutuklama dalgalarına, başta işgale karşı çıkanlar olmak üzere toplumda öne çıkan ve saygın şahsiyetleri hedef alan özel suikastlara tanık olan Tarimiye’nin mıntıkalarının güvenlik durumunu ele aldı. Aynı şekilde halkın, ailelere şantaj uygulayıp para almak için yüzlerce masum insanın tutuklanmasına sebep olan muhbirler probleminden çektiği acılara değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani daha sonra hükümet kuvvetlerinin, Haşdi Şaabi milisleriyle birlikte bazı vatandaşların evlerini yıktıklarını belgeledi. Elbu Halid, El-Hayaliyin ve Es-Selman mıntıkalarında bunların gerçekleştiğine dikkat çeken İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani, rastgele saldırıların, bahçelere top atışlarının, zirai tarlaların taramalarının, balık havuzlarının kurutulmasının ve bunların dışındaki insanların rızıklarıyla oynanmasının devam ettiğini vurguladı. Bu bağlamda Tarimiye kazasındaki köy ve nahiyelerdeki sosyal ve ekonomik hali detaylı bir şekilde açıkladı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani, camileri, fabrikaları, okul binalarını, tesisleri hedef alan hükümetin operasyonları karşısında Bağdat Kemeri mıntıkalarının sorun yaşadığı sağlık, eğitim ve dini yansımaları ele aldı. Tüm bunların işsizliğin artmasına, yoksulların sayısının çoğalmasına ve imar ve gelişimin engel olmasına neden olduğunu açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta seminer veren Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani konuşmasının sonunda Tarimiye kazasında son yaşanan gelişmelerden sonra Bağdat hükümeti Başbakanı Mustafa El-Kazimi yalan vaatleri, Iraklılara hizmette ve onları acılarında kurtarmada gerçek ve muteber bir şey sunmaktan aciz olması ile ilişkili siyasi yönü de açıkladı. Öte yandan hükümetin, her geçen gün artan milislerin suçlarına göz kapattığını ve yargılanmaktan kaçmalarını kolaylaştırdığı vurgulandı.

HEYET Net

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