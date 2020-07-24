Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği’nden Su Krizi Yaşayan Köylere Arıtma Cihazı Yardımı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Enbar muhafazasında yer alan Habbaniye nahiyesindeki El-Ankur mıntıkasına su arıtma cihazları taktı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi ile Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği’nin düzenlediği kampanya kapsamında, 2 yıldan fazla bir süredir içme su sıkıntısı yaşayan 200’den fazla ailenin faydalanması için El-Ankur birinci ve ikinci köylerine 65 adet su arıtma cihazı kuruldu. Bu bölgedeki insanların su sıkıntısı yaşaması, özellikle yaz mevsiminde ve sıcakların arttığı bu dönemde problemlerini arttırmaktadır.

Habbaniye gölünde yer alan ve nüfusu 5 binin üstüne çıkan bu köy halkı, genelde balıkçılık yapmaktadırlar ve geneli sınırlı bir gelire sahiptir. Özellikle geçtiğimiz senelerde su seviyesinin azalması sonucunda halk büyük oranda zarar görmüştür.

Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, bu köylerde devam eden su krizine çözüm çağrılarına cevap verdikleri için Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği’ne teşekkür ettiler.

HEYET Net

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