Irak’ın Gündeminden (24.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 102226’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2361 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 102226’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2258 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16946 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2361 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 192 vaka, Bağdat/Resafe 465 vaka, Bağdat/Kerh 376 vaka, Tıb şehri 61 vaka, Meysan muhafazası 54 vaka, Babil muhafazası 154 vaka, Erbil muhafazası 69 vaka, Necef muhafazası 67 vaka, Süleymaniye muhafazası 130 vaka, Kerbela muhafazası 176 vaka, Vasit muhafazası 158 vaka, Tamim muhafazası 132 vaka, Ninova muhafazası 28 vaka, Zi Kar muhafazası 43 vaka, Diyala muhafazası 33 vaka, Enbar muhafazası 17 vaka, Kadisiye muhafazası 92 vaka, Salahuddin muhafazası 31 vaka, Müsenna muhafazası 72 vaka ve Duhok muhafazası 11 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 861165’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 80 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2258 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 102226, hayatını kaybedenleri sayısı 4122, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 69405’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Kerbela Şehrinin Batısında Aşiret Çatışması: 4’ü Ağır 12 Yaralı

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen aşiret çatışması sonucunda dördü ağır 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin batısında yer alan Ayn Et-Temr kazası yakınlarında hafif ve orta silahların kullanıldığı aşiret çatışması dün akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu aşiret çatışması sonucunda 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Ayn Et-Temr Kaymakamı Raid El-Meşhedani yaptığı açıklamasında bölgede meydana gelen aşiret çatışması sonucunda 4’ü ağır 12 kişinin yaralandığını ifade etti. Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu aşiret çatışmasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve bölgede sokağa çıkma yasağı uyguladıktan sonra kavgaya neden olan bazı kişileri tutukladıklarını aktardı.

Erbil’in Merkezinde Büyük Bir Yangın Meydana Geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yer alan Erbil muhafazasının merkezinde yer alan çarşılardan birinde bugün sabah saatlerinde 300 ticari dükkanda yangın çıkması sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajanslarının yaptığı habere göre Erbil şehrinin merkezinde yer alan Semike çarşısında bugün sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda 300 ticari dükkan alev aldı. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu yangının çıktığı olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ederek yangını etkisiz hale getirdiklerini, vatandaşların, dükkan sahiplerinin genelinin mallarının çoğunu kaybettiklerini vurguladıklarını aktardı.

Resmi istatistiklere göre geçen son 6 ay içerisinde 1200’den fazla yangın meydana geldiği biliniyor. Bu yangınlarda 27 vatandaşın yaralandığı ve 29 kişinin de hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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