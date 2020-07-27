Irak’ın Gündeminden (27.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 110030’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2459 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 110030’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 78 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1900 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16946 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2459 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 390 vaka, Bağdat/Resafe 308 vaka, Bağdat/Kerh 281 vaka, Tıb şehri 20 vaka, Meysan muhafazası 79 vaka, Babil muhafazası 198 vaka, Erbil muhafazası 76 vaka, Necef muhafazası 31 vaka, Süleymaniye muhafazası 128 vaka, Kerbela muhafazası 240 vaka, Vasit muhafazası 138 vaka, Tamim muhafazası 102 vaka, Ninova muhafazası 41 vaka, Zi Kar muhafazası 96 vaka, Diyala muhafazası 109 vaka, Enbar muhafazası 17 vaka, Kadisiye muhafazası 96 vaka, Salahuddin muhafazası 11 vaka, Müsenna muhafazası 87 vaka ve Duhok muhafazası 11 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 861165’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1900 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 110030, hayatını kaybedenleri sayısı 4362, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 75217’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul Şehrinin Sağ Yakasında Çürümüş 3 Ceset Bulundu

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Kadim Şehir’de dün akşam saatlerinde sivillere ait 3 çürümüş cesedin kalıntıları sivil savunma ekipleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Kadim Şehir’deki Makavi mahallinde yıkılmış evlerin altında sivillere ait 3 çürümüş cesedin kalıntıları dün akşam saatlerinde sivil savunma ekipleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, yaklaşık 4 yıl önce bölgede tanık olunan askeri operasyon kapsamında düzenlenen hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden bu sivillerin cesetlerinin bazı hukuki işlemlerden ve kimlik tespitinden sonra ailelerine teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve cesetlerin çürüdüğünü açıkladı.

Sağ ve sol yakasıyla Musul şehrinin uluslararası koalisyon uçaklarının hava desteğiyle hükümete baplı güvenlik güçlerinin ve milislerin düzenlediği askeri operasyona maruz kaldığı biliniyor. Bu askeri operasyon kapsamında, yüzlercesinin operasyon sonucu yıkılan evlerin altında kalmaya devam ettiği binlerce masum vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtilmektedir.

Başkent Bağdat’ın Güneyindeki Askeri Karargahta Büyük Bir Yangın Çıktı

Başkent Bağdat’ın güneyinde hükümetin askeri karargahında dün akşam saatlerinde meydana gelen iki patlama sonucunda askeri karargahta büyük bir yangının meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan Es-Seyyidiyye mıntıkası yakınlarında Es-Sakur askeri karargahının içinde dün akşam saatlerinde meydana gelen iki patlama sonucunda büyük bir yangın meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölü ya da yaralı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken askeri karargahta ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu patlama ve yangının meydana geldiği olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının yangını etkisiz hale getirdiklerini ve Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Araştırma ve Kurtarma Ekibi’nin de yangını söndürme operasyonuna katıldığını açıkladı.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 8 Vatandaş Tutuklandı

Ninova ve Tamim muhafazalarında yer alan mıntıkalara bugün sabah saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 8 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine aynı saatlerde güvenlik güçleri tarafından Tamim muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Tahrir Meydanı’nda Hükümeti Protesto Eden Gösterilere Müdahale: 8 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösterilere hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün akşam saatlerinde müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan habere göre ülkede yaygınlaşan yolsuzluğu, ülkedeki durumun her geçen gün daha bir kötüye gitmesini, kamu hizmetlerinin yozlaşmasını protesto etmek için Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösteriye hükümete bağlı güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Tahrir Meydanı’nın dün akşam saatlerinde ülkede yaygınlaşan yolsuzluğu, ülkedeki durumun her geçen gün daha bir kötüye gitmesini, kamu hizmetlerinin yozlaşmasını protesto etmek için göstericilerin bir araya gelerek gösteri düzenlemesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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