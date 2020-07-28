Irak Müslüman Alimler Heyeti Barışçıl Gösterileri Hedef Alan Suç ve İnsan Hakları İhlallerini Kınadı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, hükümet kuvvetlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri hedef alması ve bu göstericilerin kaos çıkartmakla suçlanması hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler, Irak’ın egemenliğini, bağımsızlığını, ülkenin yolsuzlardan kurtarılmasını talep eden, hükümetin başarısızlığını ve İran ile olan kuvvetli bağlarını tenkit eden Ekim devrimcilerinin canlarını almaya, despotluğa devam etmektedir. 26 Temmuz 2020 Pazar günü, ülkede kötüye giden kamu hizmetleri, sıcaklığın tavan yaptığı şu günlerde elektrik kesintisi saatinin uzatılmasını protesto etmek için Tahrir Meydanı’ndan Tayran Meydanı’na yürüyen barışçıl göstericilere hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler müdahale etti. Söz konusu müdahale kapsamında hükümet kuvvetlerinin gerçek mermi kullanması ve keskin nişancıların ateş açması sonucunda göstericilerden 2 kişi hayatını kaybederken onlarcası yaralandı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada hükümet kuvvetlerinin, gösterilerin ikinci gününde barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere bir daha saldırdığı, göstericilerin çadırlarını ateşe verdiği ve göstericilerden onlarcasını yaraladığı ifade edildi. Aktivistler ve göstericilerin, söz konusu müdahalede göstericilerin keskin nişancılarla hedef alındıklarını videolarla belgelediği belirtilen açıklama bu durumun, El-Kazimi hükümetinin, göstericileri hedef almada, onları katletmede ve bu suçları işleyenleri gizlemede başta Adil Abdulmehdi hükümeti olmak üzere önceki hükümetlerin yolunu izlediğine işaret ettiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Beklendiği gibi El-Kazimi adeti üzere gösterilerin yasallığını onayladığı ve suçlu kimselerin adalet karşısına çıkacağı basın açıklaması yaptı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan soruşturmanın neticeleri şu şekilde özetlenebilir: “Suç grupları, kaos ortamı oluşturuyor, göstericileri katlediyor, onları yaralıyor ve güvenlik güçleriyle çatışmaların meydana gelmesini sağlıyor.” Bu ise hükümetin, barışçıl göstericilere yönelik suçlarının devam ettiğini, kan dökme yönteminin, barışçıl gösterilerin son bulması için orantısız güç kullanıldığının, Tahrir Meydanı’ndaki göstericilere suç atılmasının, gerçek katillerin gizlendiğinin devam ettiğini açıkça göstermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, hükümetin ilan ettiklerini reddediyor, hükümete bağlı kuvvetlerin ve mezhepçi milislerin barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere karşı işledikleri suçları ve insan hakları ihlallerini şiddetli bir dille kınıyoruz, bu soruşturmanın sonuçlarının batıl olduğunu ve bu halkın evlatlarının katillerine güvenlik konusunu ellerinde tutmaya, barışçıl gösterileri ve protestoları hedef almakla dahili ve harici problemlerinde ve anlaşmazlıklarında nefes almaya yeşil ışık yaktığını vurguluyoruz. Çünkü bu kişiler, Irakla hiçbir bağlantısı olmayan özel bir mesaj ulaştırmak için çabalıyorlar ve bu mesaj, Ekim devrimi gençlerinin öncülerine eziyeti taşıyor.”

HEYET Net

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