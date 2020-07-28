Irak’ın Gündeminden (28.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 112585’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2553 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 112585’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 96 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1927 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 17141 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2553 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 303 vaka, Bağdat/Resafe 339 vaka, Bağdat/Kerh 229 vaka, Tıb şehri 32 vaka, Meysan muhafazası 83 vaka, Babil muhafazası 170 vaka, Erbil muhafazası 74 vaka, Necef muhafazası 66 vaka, Süleymaniye muhafazası 110 vaka, Kerbela muhafazası 363 vaka, Vasit muhafazası 95 vaka, Tamim muhafazası 132 vaka, Ninova muhafazası 67 vaka, Zi Kar muhafazası 42 vaka, Diyala muhafazası 77 vaka, Enbar muhafazası 20 vaka, Kadisiye muhafazası 129 vaka, Salahuddin muhafazası 108 vaka, Müsenna muhafazası 100 vaka ve Duhok muhafazası 13 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 861165’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1927 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 112585, hayatını kaybedenleri sayısı 4458, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 77144’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

İnsan Hakları Komiserliği: Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Göstericilerden 13 Ölü veya Yaralı

İnsan Hakları Komiserliği, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda göstericiler tarafından düzenlenen gösterilere önceki akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığını vurguladı.

Haber ajansları İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “İnsan Hakları Komiserliği ekipleri, Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösterilere önceki akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybetmesini ve 11 göstericinin de yaralanmasını gözlemledi. Öte yandan hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericilere ait 8 çadırı ateşe verdi.”

Ülkede yaygınlaşan yolsuzluğu, ülkedeki durumun her geçen gün daha bir kötüye gitmesini, kamu hizmetlerinin yozlaşmasını protesto etmek için Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösteriye hükümete bağlı güvenlik güçlerinin önceki akşam saatlerinde göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 8 kişinin yaralandığı dün kaynaklar tarafından duyurulmuştu.

Basra Şehrinin Güneyinde Kaza: 5 Ölü veya Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebu Huseyb kazasını Hemdan sanayii mıntıkasına bağlayan ana yolda 2 araç arasında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kadını ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi. Kazanın nedeninin aşırı hız ve trafik kurallarına uymamak olduğu gelen bilgiler arasında.

Et-Taci Askeri Karargaha Füze Saldırısı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci askeri karargahına dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz bir adet katyuşa füzesinin düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci askeri karargahı dün akşam saatlerinde 1 adet katyuşa füzesine maruz kaldı.

Kaynaklar, söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı gibi herhangi bir maddi hasarın da meydana gelmediğini iddia etti. Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kuvvetlerinin bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri gelen bilgiler arasında.

Amerikalı kuvvetlerinin de bulunduğu Et-Taci askeri karargahının son aylarda birçok füze saldırısına maruz kaldığı ve bu saldırılarda ölen ya da yaralananların olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinde Yetkililerin İstifasını Talep Eden Halk Gösterileri Düzenlendi

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinde tüm yetkililerin istifa etmesini talep eden halk gösterilerinin bugün sabah saatlerinde düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Seyyid Dahil kazasında kaymakamlık binası önünde yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yozlaşması nedeniyle tüm yetkililerin istifa etmesini talep eden protestocular bugün sabah saatlerinde gösteri düzenledi.

Aynı şekilde Nasiriye şehrinin güneyinde yer alan Suk Şuyuh kazasında onlarca vatandaş gösteri düzenledi. Bu göstericilerin, bölgedeki durumların yozlaşmasını protesto etmek ve yetkililerin istifa etmesini talep etmek için söz konusu kazayla Nasiriye şehrinin diğer kaza ve nahiyeler arasındaki yolları kapattıkları bildirildi.

Zi Kar muhafazasında yerel yetkililerin istifa etmesini talep etmek için son iki haftadır halk gösterileri düzenlendiği biliniyor.

Güvenlik Güçlerinden Tahrir Meydanı Gösterilerine Müdahale: 3 Ölü 21 Yaralı

Irak İnsan Hakları Komiserliği, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda düzenlenen barışçıl gösterilere hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haber ajansları Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak İnsan Hakları Komiserliği ekipleri, Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösterilere dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybetmesini ve 21 göstericinin de yaralanmasını gözlemledi.”

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar vurgulandı: “Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara bu şekilde müdahale etmesi, göstericileri koruma kanununa göre açık insan hakları ihlalidir. Hükümet yetkilileri bir an önce inceleme sonuçlarını paylaşmalı ve bu olayda parmağı olanları yargıya sevk etmelidir.”

HEYET Net

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