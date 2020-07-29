Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Abdulvedud Reşid Meşhedani (rahimehullah)  İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 7 Zilhicce 1441 – 28 Temmuz 2020 Cumartesi günü 93 yaşında gözlerini hayata kapatan Bağdat’ın bilindik alim, davetçi ve eğitmenlerinden Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani (rahimehullah) 1927 yılında Bağdat’ta dünyaya geldi. İlk eğitimini Bağdat’ta aldı. Sonra üniversite eğitimini yine Bağdat’taki Şeriat Fakültesinde tamamladı. Ardından Şeyh Abdulkadir Hatib (rahimehullah)’tan ilmi icazet aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani (rahimehullah)’ın mezun olduktan sonra Bağdat’taki Cemiyetul İslamiye’ye bağlı İslam Eğitimi Okulunda öğretmen olarak çalışmaya başladığı ve bu okulda tefsir, fıkıh ve tecvit gibi dersler verdiği ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani (rahimehullah) aynı şekilde Bağdat Kerh’te yer alan Atifiye mıntıkasındaki El-Hac Abdullatif Müdellil camiinde açıldığı yıldan itibaren imam olarak görev yaptı. Ardından 1960’larda Suudi Arabistan’a gitti ve Medine şehrinde öğretmen olarak görev yaptı. Ardından Birleşik Arap Emirliği’ne geçti ve Birleşik Arap Emirliği Başkenti Abu Dabi’de Vakıflar Bakanlığında öncelikli vaiz olarak görev yaptı. Daha sonra 2016 yılında Irak’a döndü ve eceli gelinceye kadar burada kaldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani (rahimehullah)’ın İslam Eğitimi okulunda, El-Hac Abdullatif Müdellil camiinde ve dini-ilmi kurumlarda görev yaptığı zamanlarda yeni nesle önem vermekle, onların doğru şeriat eğitimiyle eğitilmesine dikkat etmekle bilindiğine dikkat çekildikten sonra Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani (rahimehullah)’ın yeni nesle bu önemi ve davet çalışmalarının, örnek olacak etkisi hala devam eden büyük neticeler verdiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Abdulvedud Raşid Meşhedani’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, bu yolda gösterdiği gayretlerini ve davet çalışmalarını kabul etsin, onun için bir şahit ve naim cennetlerine ulaştıran vesile kılsın, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, bu ilimlerin yayılması için çalışan rabbani alimler ve davetçilerle doldursun.”

HEYET Net

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