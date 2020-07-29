Irak’ın Gündeminden (28.07.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 115332’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2747 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 115332’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3918 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16922 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2747 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 234 vaka, Bağdat/Resafe 347 vaka, Bağdat/Kerh 549 vaka, Tıb şehri 66 vaka, Meysan muhafazası 52 vaka, Babil muhafazası 161 vaka, Erbil muhafazası 93 vaka, Necef muhafazası 63 vaka, Süleymaniye muhafazası 77 vaka, Kerbela muhafazası 195 vaka, Vasit muhafazası 160 vaka, Tamim muhafazası 143 vaka, Ninova muhafazası 70 vaka, Zi Kar muhafazası 108 vaka, Diyala muhafazası 101 vaka, Enbar muhafazası 49 vaka, Kadisiye muhafazası 93 vaka, Salahuddin muhafazası 55 vaka, Müsenna muhafazası 116 vaka ve Duhok muhafazası 15 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 946761’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3918 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 115332, hayatını kaybedenleri sayısı 4535, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 81062’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Operasyonlarına Devam Ediyor: 6 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 6 sivilin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Ortasındaki Patlamada 5 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın merkezinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından az önce yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın merkezinde yer alan El-Bab Eş-Şarki mıntıkasındaki benzin istasyonu yakınlarında bir yolcu otobüsünün altına tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde otobüsün hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiği bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Bağdat Cedid mıntıkasında İçişleri Bakanlığında görevli birisinin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya tanık olduğu biliniyor. Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Öte yandan Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Uluslararası Bağdat Havaalanı içindeki askeri mevkiye birkaç adet katyuşa füzesinin düştüğü gelen bilgiler arasında.

Necef Muhafazasındaki Gösterilere Müdahale: 20 Gösterici Yaralandı

Irak İnsan Hakları Komiserliği, Necef muhafazasında kamu hizmetlerinin kötüye gitmesini protesto etmek için halk tarafından düzenlenen barışçıl gösterilere hükümetin müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 20 kişinin yaralandığını vurguladı.

Haber ajansları Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: Necef muhafazasında kamu hizmetlerinin kötüye gitmesini ve elektrik sorununa çözüm bulunamamasını protesto etmek için gösteri düzenleyen göstericilere hükümet kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 20 kişi yaralandı.”

Kaynaklar, Necef’teki göstericilerin gösteri alanı yakınlarındaki El-Matar ve El-Cinsiyye caddelerini trafiğe kapattığını açıkladı.

Kaynaklar, Necef muhafazasında ve diğer muhafazalarda ülkedeki kamu hizmetlerinin kötüleşmesi ve yolsuzluk sorununun devam etmesini protesto etmek için barışçıl halk gösterilerinin tekrardan başladığını ekledi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından dün yayınlanan açıklamada şöyle denilmişti: “Irak İnsan Hakları Komiserliği ekipleri, Tahrir Meydanı’nda düzenlenen gösterilere dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybetmesini ve 21 göstericinin de yaralanmasını gözlemledi.”

HEYET Net

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