Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Iraklı halkın ve doğusuyla batısıyla tüm İslam dünyasının kurban bayramını tebrik eden bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Iraklı Halkın ve Doğusuyla Batısıyla Tüm İslam Dünyasının Kurban Bayramını Tebrik Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti, başta sabır ve sebat ehli Iraklı halkın evlatları olmak üzere doğusuyla batısıyla tüm İslam coğrafyasının kurban bayramını en içten dileklerle tebrik eder. Allah (azze ve celle) tüm Müslümanları, hayır, bereket ve yakın bir kurtuluşla nimetlendirsin.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bu münasebetle Allah (azze ve celle)’den Iraklı halktan, tüm Müslümanlardan ve tüm insanlardan şerleri ve kötülükleri kaldırmasını, Iraklı halka lütfetmesini, gerçek bir devletin dinamiklerinin kaybolduğu, Iraklı halka savaş ve yıkım felaketleri tattıran, saygın bir yaşamın tüm dinamiklerinin yitirildiği, altyapının yıkıldığı, hayatın zaruriyatlarının yok olduğu, korona virüsün tehlikelerinin yayıldığı bu dönemde halka çeşitli hayati acıları tatıran yolsuzların ve milislerin musallat olması gölgesinde devam eden mihnetlerinden ve acılarından kurtarmasını niyaz eder.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu bağlamda Irak halkını Allah (azze ve celle)’nin ipine sarılmaya, Allah (azze ve celle)’ye yönelmeye, Allah (azze ve celle)’nin menhecine, onun dosdoğru yoluna dönüş yapıldığı zaman Allah (azze ve celle)’nin muttaki kullarına olan vaadini gerçekleştireceklerini bilmeye, bu mübarek günlerde Allah (azze ve celle)’nin onlardan zulmü ve zalimleri uzaklaştırması için dua ve yakarışa çağırmaktadır. Allah (azze ve celle) onları ülkeyi ve kullarını iyiliğe, güvenliğe, itminana sevk etmeleri için yönetim ehliyle nimetlendirsin, varlığı, saygınlığı, özgür yaşamı hedef alınan ümmetimizi özgürlükle nimetlendirsin, İslam ümmeti halklarının güvenli yaşam isteklerini gerçekleştirsin, tutukluları serbest bırakarak zalim yöneticilerin zulmünden kurtarsın, göçmen ve muhacirleri salim bir şekilde evlerine, diyarlarına dönmekle nimetlendirsin.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, ilke ve menhecine bağlı kalacağı, Iraklı halkın özgürlüğünü, saygınlığını müdafaa edeceği, Iraklı halkın etrafını kuşatan entrikalara karşı duracağı ve onları ortaya çıkartacağı, tüm zorluklara, engellere ve hilelere rağmen Iraklı halkın lehine olan ve İslam ümmetinin arzuladığı şeyleri gerçekleştirmek, Iraklı halkı aldatmak ve onların hak ve hukuklarını çalmak için siyasilerin ve yolsuzların yalanlarını, iftiralarını, plan ve girişimlerini ortaya çıkartmak için çabalayacağı noktasında Allah (azze ve celle)’ye verdiği ahdini bir kez daha burada yenilemektedir.

Genel Sekreterlik

9 Zilhicce 1441

30 Temmuz 2020

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