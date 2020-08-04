Irak’ın Gündeminden (04.08.2020)

Babil ve Zi Kar Muhafazaları Arasındaki Uluslararası Yolda Kaza: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar ve Babil muhafazaları arasında yer alan uluslararası ana yolda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre El-Hamza ve Nil kazaları arasında yer alan 4. Köprü yakınlarında dün akşam saatlerinde bir kaza meyana geldi. Söz konusu kaza sonucunda Nasiriye halkından olan ve Kerbela muhafazasına giden 14 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Şatra kazasında dün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret çatışmaları sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutukladıklarını açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Zi Kar muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Kale Seker kazasında meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 10 ölü veya yaralıya tanık olduğu bilinmektedir.

Başkent Bağdat’ın Güneydoğusunda Dicle Nehrinde 2 Ceset Çıkartıldı

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda Dicle nehrinde dün akşam saatlerinde 2 cesedin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Fransa Köprüsü yakınlarındaki Nehrevan mıntıkası kapsamındaki Dicle nehrinden 2 ceset güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde çıkartıldı.

Kaynaklar, söz konusu çıkartılan cesetlerin bazı hukuki işlemlerden sonra ailelerine teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın aynı gün, şehrin kuzeyinde yer alan Muşahade nahiyesindeki Elbuabdu ve Cevat Ali köylerine 2 adet katyuşa füzesinin düşmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ta yer alan Ebu Nüas, Diyala Köprüsü, Atifiye ve Fehame mıntıkalarındaki Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden 4 cesedin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Amara Şehrinde Sivil Aktivistin Evi Roketle Hedef Alındı

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bir sivil aktivistin evinin roketle hedef alınması sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin ortasında yer alan Rıza El-Ukayli adlı bir sivil aktivistin evi, bugün sabah saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından önce roketle hedef alındı ardından kurşun yağmuruna tutuldu. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu saldırının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 15 Vatandaş Tutuklandı

Başkent Bağdat, Ninova ve Tamim muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 15 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ta yer alan Ed-Dora ve Camia mıntıkalarına dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Ninova muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişinin, yine Tamim muhafazasında düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Suriye’nin Doğusundaki Hava Saldırılarında En Az 15 Iraklı Milis Hayatını Kaybetti

Irak sınırlarında yer alan Elbukemal kırsalındaki bazı mevkilere dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz uçaklar tarafından düzenlenen hava saldırılarında İran’a yakın Iraklı milislerinden en az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından açıklandı.

Haber ajanslarının Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı habere göre Deyri Zor’un doğu kırsalında yer alan Ebukemal derinliklerindeki İmam Ali üssü yakınlarında İranlı kuvvetlere ve onlara bağlı milislere ait mevkilere dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Kaynaklar, söz konusu kuvvetlere bağlı askeri araçların saldırının hemen ardından ölü ve yaralıları Irak hastanelerine taşıdıklarını ve İranlı kuvvetlerin seferberlik ilan ettiğini açıkladı.

Diğer yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamasında İsrail’e bağlı savaş uçakları ve helikopterlerin Suriye’nin güneyindeki Suriye ordusu hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 134722’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2836 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 134722’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1992 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16922 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2836 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 207 vaka, Bağdat/Resafe 373 vaka, Bağdat/Kerh 330 vaka, Tıb şehri 66 vaka, Meysan muhafazası 135 vaka, Babil muhafazası 194 vaka, Erbil muhafazası 244 vaka, Necef muhafazası 129 vaka, Süleymaniye muhafazası 44 vaka, Kerbela muhafazası 269 vaka, Vasit muhafazası 106 vaka, Tamim muhafazası 128 vaka, Ninova muhafazası 112 vaka, Zi Kar muhafazası 41 vaka, Diyala muhafazası 89 vaka, Enbar muhafazası 68 vaka, Kadisiye muhafazası 97 vaka, Salahuddin muhafazası 62 vaka, Müsenna muhafazası 55 vaka ve Duhok muhafazası 60 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,059,619’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1992 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 134722, hayatını kaybedenleri sayısı 5017, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 96103’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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