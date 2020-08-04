Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği’nden Göçmen Ailelere Maddi Yardım Desteği

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Irak’ın kuzeyinde yer alan Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin doğusunda Hasan Şam göçmen kampında yaşayan göçmenlere maddi yardımda bulundu.

Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneğinin ortak düzenlediği kampanya kapsamında söz konusu göçmen kampında yaşayan 600 göçmen aileye maddi yardımda bulunuldu. Göçmen ailelere yönelik düzenlenen ortak insani yardım çalışmaları kapsamında söz konusu göçmen kampına yönelik Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen üçüncü kampanya olduğu biliniyor.

Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve bünyesinde faaliyet gösteren şubelere, göçmenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere gösterdikleri ilgiden ve ulaştırdıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

HEYET Net

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