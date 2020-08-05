Beyrut’taki Büyük Patlamada 10 Iraklı Yaralandı

Irak Kızılay tarafından yapılan açıklamada Lübnan’ın Başkenti Beyrut’un büyük bir bölümünü yerle bir eden büyük patlamada Iraklılardan 10 kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

Haber ajansları Kızılay tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: Beyrut Kızılay Ofisi, şuana dek Iraklılardan 10 kişinin yaralandığını kaydetti. Söz konusu yaralıların geneli iyi durumda, hayati bir tehlikeleri bulunmamaktadır.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada tıbbi yardım talebi için Iraklı vatandaşlara 0096170600349 numarasının tahsis edildiği ifade edildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütünün dün meydana gelen ve Beyrut limanını sallayan büyük patlama sonucunda 100’den fazla insanın hayatını kaybettiği, 4 binden fazla yaralının olduğu, enkaz altında hala birçok ölü ve yaralının bulunduğu açıklamasında bulunduğu biliniyor.

Beyrut Valisi Mervan Abud ise Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın maddi hasarının 3 ile 5 milyar dolar arasında olduğunu ve 300 bin Lübnanlının evsiz kaldığını açıkladı.

HEYET Net

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