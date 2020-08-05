Irak Müslüman Alimler Heyeti Enbar Şubesi’nden İnsani Yardım Kampanyası

Enbar muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Enbar Şubesi, Felluce şehrinin güneybatısında yer alan Habbaniye göçmen kampında insani yardım kampanyası kapsamında göçmen ailelere buz ve maske dağıttı.

Enbar Şubesi tarafından düzenlenen söz konusu insani yardım kampanyası, göçmen ailelerin yardım çağrısının hemen ardından gerçekleşti. Şöyle ki söz konusu göçmen kampında yaşayan göçmen aileler, yaz sıcaklarının artması sonucunda içme suyu elde etmekte zorlandıkları gibi göçmen kamplarının kurulduğu sahra bölgelerinde zor insani koşullar altında yaşamlarını sürdürüyorlar.

Bu bağlamda yardımların ulaştırıldığı aileler, ülkede korona virüs vakalarının artması ve Irak’taki göçmen kamplarının en basit insani yaşam koşullarına ihtiyaç duyması karşısında göçmenlerin sağlığını düşünen ve göçmenlerin acil ihtiyaç çağrılarına hemen cevap veren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

41 total views, 2 views today