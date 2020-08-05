Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 137556’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2834 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 137556’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2339 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16531 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2834 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 301 vaka, Bağdat/Resafe 314 vaka, Bağdat/Kerh 337 vaka, Tıb şehri 50 vaka, Meysan muhafazası 104 vaka, Babil muhafazası 189 vaka, Erbil muhafazası 218 vaka, Necef muhafazası 181 vaka, Süleymaniye muhafazası 56 vaka, Kerbela muhafazası 285 vaka, Vasit muhafazası 115 vaka, Tamim muhafazası 75 vaka, Ninova muhafazası 145 vaka, Zi Kar muhafazası 56 vaka, Diyala muhafazası 54 vaka, Enbar muhafazası 53 vaka, Kadisiye muhafazası 107 vaka, Salahuddin muhafazası 43 vaka, Müsenna muhafazası 68 vaka ve Duhok muhafazası 83 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,076,150’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2339 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 157536, hayatını kaybedenleri sayısı 5094, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 98442’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

44 total views, 2 views today