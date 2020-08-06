Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Beyrut limanındaki büyük patlama ve Lübnan halkıyla dayanışma hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1440 Sayılı Açıklama) Beyrut Limanındaki Büyük Patlama ve Lübnan Halkıyla Dayanışma Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizlere, 04 Ağustos 2020 Salı günü Lübnan’ın Başkenti Beyrut limanında meydana gelen yıkıcı patlama fazlasıyla acı verdi. Şöyle ki söz konusu patlama Beyrut limanında meydana geldi ve yıkıcı etkisi şehrin tüm mahallelerine uzandı. Aynı şekilde onlarca insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına, Beyrut şehrini felaket bölgesine çevirecek şekilde sivil ve resmi binalarda, tesislerde ve kurumlarda korkunç hasar oluşmasına sebep oldu. Söz konusu şehirde yıllardır ülkeyi kasıp kavuran ekonomik kriz, aylardan beri yaşam koşullarının yozlaşması, siyasi partilerin ülkedeki siyasi ve güvenlik kararlarına musallat olması ve birçok sorunun doğmasına neden olmaları söz konusuydu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak sakinlik ve istikrar faktörlerine en çok ihtiyaç duyan bu zamanda tüm Lübnan halkına acı veren bu büyük faciada ve acı olayda Lübnanlı halkla dayanışmamızı ilan ederiz. Allah (azze ve celle)’den Lübnanlı halka isabet eden bu felaketi hafifletmesini, güvenlik ve saygın bir yaşamla onları nimetlendirmesini niyaz eder, gücü yeten herkesi bu acı olayın etkilerini hafifletmek için Lübnanlı halka destek vermeye çağırıyoruz.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak kardeşlik ve şeri vacip sorumluluğundan yola çıkarak Lübnanlı yetkililerden Lübnanlı halkın başına gelen bu korkunç olayın gerçeklerini ilan etmelerine, bu suça sebep olanların ortaya çıkartılmasına ve adalet karşısına çıkartılmasına, Lübnanlıların başına gelen bu korkunç olayın yansımalarını en asgariye düşürmek için ciddi çalışmalar yürütülmesine çağrı yapıyoruz. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak Lübnanlı halkın başına gelenlerin, yıllardan beri Iraklı halkın başına gelenlere benzediğini, ülkenin geleceğini ve kararlarını tahakküm altında tutarak, zenginliğinden beslenerek, halkı haklarından ve saygın yaşamdan mahrum bırakarak, fakirliğin, kaosun, yolsuzluğun yayılmasında zalimlerle yardımlaşarak halka baskı yaparak iki ülkenin problemlerinin arkasında duran ve bu ülkeleri harabeye çevirmek için çalışan dış ve iç güçlerin, dış projelerin elinde yıkım aracına dönüşen, Irak’ın yok olmasına sebep olan ve şimdi de Lübnan’ın yok olmasına sebep olacak olan mezhepçi unsurların aynı kesim olduğunu vurguluyoruz.

Genel Sekreterlik

15 Zilhicce 1441

05 Ağustos 2020

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